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Abuso sexual

Investigan un presunto caso de pederastia en el seno de la Iglesia en Zamora

Varias víctimas han denunciado a un sacerdote diocesano por hechos ocurridos cuando eran menores de edad

El Obispado ha apartado al sacerdote denunciado del ejercicio público y ha puesto los hechos en conocimiento de la Santa Sede y de las autoridades civiles

Oficinas de la Diócesis de Zamora.

Oficinas de la Diócesis de Zamora. / J. N.

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A. B.

La Diócesis de Zamora ha informado de la apertura de un procedimiento canónico relacionado con una acusación de abuso sexual formulada contra un sacerdote diocesano por hechos que, según los testimonios recibidos, habrían tenido lugar cuando los denunciantes eran menores de edad.

Ante esta acusación, el obispo Fernando Valera inició una investigación previa canónica, en la que se recogieron testimonios y documentación para esclarecer de los hechos. Una vez concluida esta fase, el expediente fue remitido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en la Ciudad del Vaticano, organismo competente en esta materia, que ya ha examinado las actuaciones realizadas y ha determinado la apertura del correspondiente procedimiento canónico para esclarecer los hechos y depurar, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse.

Asimismo, la Diócesis ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades civiles competentes y expresa su plena disposición a colaborar con la justicia en todo aquello que pueda ser requerido.

En el ámbito eclesiástico se adoptaron, además, medidas cautelares respecto del sacerdote: el cese temporal de sus oficios como párroco, la suspensión temporal del ejercicio público de su ministerio y la prohibición de participar en cualquier actividad en la que estén implicados menores de edad. En todo caso, estas medidas tienen carácter preventivo y no prejuzgan el resultado de los procedimientos en curso.

La Diócesis de Zamora ha emitido hoy un comunicado para informar de este procedimiento tras lo cual se niegan a proporcionar más información "dada la naturaleza de los hechos y la existencia de procedimientos en curso". En el documento reiteran su compromiso firme con la protección de los menores y de las personas vulnerables, y subrayan la importancia de esclarecer cualquier situación de esta naturaleza en colaboración con las autoridades civiles y eclesiásticas competentes.

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Del mismo modo, la Dióceses ha manifestado su disposición a la escucha, acogida y acompañamiento de las personas implicadas, a la vez que solicita "prudencia mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes" que, señalan, "deberán llevarse a cabo con todas las garantías para la parte denunciante y con el debido respeto a la presunción de inocencia del acusado".

Fuente: La Opinión de Zamora

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