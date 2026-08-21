Ejército del Aire
Muere un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios
El Ejército del Aire y del Espacio ha mostrado su "profundo dolor" por la pérdida de José Ángel Fernández y ha dado su pésame a su familia, amigos y compañeros.
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EP
MADRID
El subteniente José Ángel Fernández del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio ha fallecido mientras estaba destacado en Santiago en el marco de la campaña de lucha contra los incendios forestales.
En un mensaje publicado este viernes en la red social 'X', el Ejército del Aire y del Espacio ha mostrado su "profundo dolor" por la pérdida del subteniente Fernández y ha dado su pésame a su familia, amigos y compañeros.
También el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) y el Ejército de Tierra han trasladado sus condolencias por el fallecimiento del subteniente a través de la citada red social.
El 43 Grupo es la unidad del Ejército del Aire y del Espacio que se encarga de la extinción de incendios forestales.
- El Seprona investiga a un vecino de la provincia de Córdoba por la tenencia ilegal de un guacamayo rojo
- Fallece el empresario cordobés Francisco Jiménez, fundador de Grupo Puma
- Una asociación escocesa busca en Córdoba un corazón de madera perdido junto a la Calahorra vinculado a la historia del auténtico 'Braveheart'
- Reabre la carretera de acceso al cementerio de La Fuensanta casi cuatro años después y al alcalde de Córdoba pide 'perdón' a los vecinos
- Los ladrones entran en el centro ecuestre El Cañuelo de Córdoba y roban veinte sillas de montar: «Es una ruina»
- Gonzalo, persona realojada por la Umasc en Córdoba: «Estuve en la calle casi un mes, en Guinea mi familia no sabe lo que he vivido»
- Abigail Gálvez, violonchelista profesional y artista callejera en Córdoba: 'Las calles me han regalado experiencias preciosas y muy emotivas
- Dcoop y Deoleo, dos modelos diferentes para controlar el mercado del aceite de oliva