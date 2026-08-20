Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleo en CórdobaDcoopDani Budesca | FichajesMúsicos callejerosRobo El CañueloLeo, el robotAnillo VerdeFrancisco JiménezDrogaVPOAgenda del findePasos de peatonesIA gestión de residuosTerremotos en Granada
instagramlinkedin

En la Sierra de San Vicente

El supuesto león de Toledo continúa en paradero desconocido: la Guardia Civil mantiene la búsqueda del animal con drones y un helicóptero

Por el momento no se han encontrado indicios de la presencia del felino avistado supuestamente por un repartidor

Imagen de archivo de un león.

Imagen de archivo de un león. / TOMASZ GZELL / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Toledo

La Guardia Civilmantiene este jueves, al menos hasta mediodía, la búsqueda de un león en la Sierra de San Vicente (Toledo), avistado supuestamente por un repartidor, aunque por el momento no se han encontrado indicios de su presencia y los núcleos zoológicos contactados no han comunicado la ausencia de ningún animal.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha han señalado a EFE que la búsqueda se ha reactivado esta mañana con drones y un helicóptero.

La búsqueda del animal se activó ayer miércoles tras una llamada al servicio de urgencias y emergencias 112 de un repartidor que trabajaba por la zona y que dijo que había divisado un león en la zona del convento del Piélago, en la Sierra de San Vicente, al noroeste de la provincia de Toledo.

En concreto, el aviso fue en las proximidades de la carretera TO-1375 a la altura del kilómetro 9, una vía que conecta las localidades de El Real de San Vicente y Navamorcuende.

La Delegación del Gobierno ha señalado que "no hay novedades" en cuanto a la búsqueda y que se mantiene el operativo preventivamente al menos hasta este mediodía.

La Guardia Civil ha indagado en el núcleo zoológico de Hinojosa de San Vicente (Toledo) y en otros de la Comunidad de Madrid y algunos más alejados, por si el animal hubiera salido de allí.

Del mismo modo, la Guardia Civil también está haciendo comprobaciones de la localización de los perros de raza mastín tibetano de la zona, debido a las características físicas -sobre todo el pelaje- similares a los leones.

Noticias relacionadas

Varios ayuntamientos, entre otros el de Hinojosa de San Vicente, Navamorcuende, El Real de San Vicente o Almendral de la Cañada han avisado a los vecinos en redes sociales de que tomen precauciones.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece el empresario cordobés Francisco Jiménez, fundador de Grupo Puma
  2. ¿A 24 o a 25 grados? ¿Encendido todo el día o por horas? Las claves para usar bien el aire acondicionado en Córdoba
  3. Gonzalo, persona realojada por la Umasc en Córdoba: «Estuve en la calle casi un mes, en Guinea mi familia no sabe lo que he vivido»
  4. Muere un joven de 29 años, vecino de Palma del Río, al ser atropellado en la A-4 cuando cambiaba una rueda al coche
  5. Localizado en Villa del Río el primer nido de avispón oriental registrado en la provincia de Córdoba
  6. Dcoop ofrece 470 millones por Deoleo para crear un gigante del sector oleícola con más de 2.200 millones de facturación conjunta
  7. Los ladrones entran en el centro ecuestre El Cañuelo de Córdoba y roban veinte sillas de montar: «Es una ruina»
  8. Sadeco probará en Ciudad Jardín, San Rafael de la Albaida y San Basilio un proyecto europeo de IA para la recogida de basura

El supuesto león de Toledo continúa en paradero desconocido: la Guardia Civil mantiene la búsqueda del animal con drones y un helicóptero

El supuesto león de Toledo continúa en paradero desconocido: la Guardia Civil mantiene la búsqueda del animal con drones y un helicóptero

El terror de ‘Insidious’, baile y acción protagonizan los estrenos de cine de esta semana

El terror de ‘Insidious’, baile y acción protagonizan los estrenos de cine de esta semana

Una sucesión de averías provoca cortes de agua en la aldea de La Mina en Puente Genil

Una sucesión de averías provoca cortes de agua en la aldea de La Mina en Puente Genil

Alertan sobre la "dificultad" para encontrar jornaleros para la vendimia en Montilla-Moriles

Alertan sobre la "dificultad" para encontrar jornaleros para la vendimia en Montilla-Moriles

CCOO alerta del "colapso" de los juzgados de Violencia sobre la Mujer en Córdoba

CCOO alerta del "colapso" de los juzgados de Violencia sobre la Mujer en Córdoba

La Unviersidad de Córdoba recibe 775.000 euros del Gobierno para investigar la aerotermia y reducir los combustibles fósiles en viviendas e infraestructuras públicas

La Unviersidad de Córdoba recibe 775.000 euros del Gobierno para investigar la aerotermia y reducir los combustibles fósiles en viviendas e infraestructuras públicas

Luna del Esturión 2026: a qué hora se verá en España y cómo será el eclipse lunar del 28 de agosto

Luna del Esturión 2026: a qué hora se verá en España y cómo será el eclipse lunar del 28 de agosto

Un frente deja tiempo inestable con avisos en 10 comunidades, 7 en nivel naranja

Un frente deja tiempo inestable con avisos en 10 comunidades, 7 en nivel naranja
Tracking Pixel Contents