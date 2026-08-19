Seis nuevos terremotos en la Vega de Granada prolongan la actividad sísmica durante la noche

La actividad sísmica ha continuado durante la noche del martes en Granada y su área metropolitana. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un nuevo terremoto de magnitud 3,4 con epicentro en Ogíjares, un movimiento que ha sido sentido por la población en alrededor de una veintena de municipios de la provincia y que se suma a la sucesión de temblores registrada durante toda la jornada.

Tras el terremoto de 3,4 y con epicentro a 0 kilómetros de profundidad en Ogíjares registrado a las 22:35 horas del martes, la vertiente sur de la Vega de Granada sintió dos temblores de 1,7 y 1,8 registrados en La Zubia y Las Gabias a la 1:45 y las 2:34 horas.

La madrugada ha transcurrido con otros cuatro terremotos con epicentro en Otura, Alhendín, Ogíjares y Gójar, de entre 1,6 y 2,5, registrados entre las 4:07 y las 5:43 horas, cuando ha tenido lugar el seísmo de mayor intensidad de este arranque del miércoles.

En total, se han registrado seis terremotos de diferentes intensidades durante la medianoche de este miércoles en Granada y su área metropolitana, cinco de ellos sentidos por los vecinos y que se suman al seísmo de magnitud 3,4 con el que cerraron el martes.

El seísmo se produjo con el epicentro situado a cero kilómetros de profundidad, según los datos revisados por el IGN. En un primer cálculo, el organismo había situado su magnitud en 3,3 y el epicentro en Alhendín, aunque posteriormente actualizó los datos hasta una magnitud de 3,4 y localizó el terremoto en Ogíjares. Pese a ser de menor duración que otros movimientos registrados durante el día, pudo sentirse en distintos puntos del área metropolitana.

La actividad no terminó ahí. Unos minutos después, a las 22.40 horas, se registró otro terremoto de magnitud 2,1, también a profundidad cero y esta vez con epicentro en Armilla. Este segundo movimiento también fue percibido por parte de la población.

Tras una jornada de intensa actividad sísmica

Los nuevos terremotos prolongan una jornada marcada por una intensa actividad sísmica en el entorno de Granada. El movimiento de mayor magnitud se produjo a las 10.37 horas y alcanzó una magnitud de 4,8. Tras la revisión de los datos, el IGN situó su epicentro en Otura y el temblor llegó a sentirse en las cuatro provincias de Andalucía oriental.

Durante este martes, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, había cifrado en nueve los terremotos de magnitud superior a 3, cuatro de ellos por encima de magnitud 4. Desde la Junta han insistido en que no es posible predecir cuánto tiempo se prolongará esta serie sísmica ni anticipar cuándo se producirá un nuevo movimiento, por lo que las recomendaciones se centran en la prevención y la autoprotección.

La sucesión de terremotos se produce después del seísmo de magnitud 5 registrado en la madrugada del sábado 15 de agosto, con epicentro en Alhendín, que dio inicio a la actual serie sísmica. La Junta mantiene activada la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en la provincia y pide a la población que mantenga la calma, siga las indicaciones de los servicios de emergencias y consulte únicamente fuentes oficiales.

Fuente: El Correo de Andalucía