Nueve terremotos en un día crítico en Granada y pueden ser más: "Es imposible de predecir"

Cuando la pesadilla parecía que había quedado atrás, Granada ha vuelto a sufrir tres días después una nueva cadena de terremotos. Este martes, según los datos registrados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el suelo volvía a temblar debido principalmente a un terremoto de magnitud 4,8. Este movimiento sísmico se produjo a las 10.37 horas, hora peninsular española, con epicentro localizado al noroeste de Gójar. Ese, realmente, era el más importante del día, porque Antonio Sanz, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de Andalucía, ha cifrado hasta en nueve los terremotos que han tenido una magnitud superior a 3 (cuatro de más de 4 y cinco entre 3 y 4). La gran pregunta ahora es cuándo acabará esta sucesión de temblores, pero desde la Junta de Andalucía se habla de un fenómeno "imposible" de predecir.

"Es imposible por parte de los especialistas determinar si esta serie sísmica va a proseguir o no. Por lo tanto, tenemos que aclarar que es algo no predecible. Los terremotos no se predicen, pero sí es verdad que lo que tenemos es que trabajar muchísimo y lo que estamos trabajando es en informar a la ciudadanía para saber cómo actuar ante un terremoto", ha explicado Sanz en su balance de este martes por la tarde sobre lo que viene sucediendo en Granada desde el pasado sábado, cuando se registró un terremoto en Alhendín y toda el área metropolitana de Granada con una magnitud 5. Desde entonces, el mensaje repetido por parte de los expertos y de la Junta de Andalucía era que había que estar alerta porque era probable que hubiera más movimiento sísmico en los próximos días.

De momento, al igual que el sábado, no ha habido que lamentar daños personales ni materiales de importancia. En total, han sido 14 asistencias las atendidas desde los servicios sanitarios: seis solicitudes de asistencia por ansiedad, cinco por mareo y tres por traumatismos leves por elementos arquitectónicos. Sí hay tres heridos leves, una niña de 13 años con herida por un ladrillo que ha sido trasladada al hospital y dos con traumatismo craneal pero leve.

Daños tras la serie de terremotos este martes en Granada que han dejado tres heridos leves, con una menor trasladada al hospital. / Pepe Torres / EFE

Daños leves en la Alhambra, que permanece cerrada

Entre las principales afecciones están los daños en la Alhambra. "Desde el punto de vista preventivo, va a permanecer cerrada y esta tarde tampoco va a abrir, sobre todo porque se está haciendo inspección. La inspección visual efectuada no ha puesto de manifiesto daños estructurales significativos en los palacios nazaríes ni en la Alcazaba que nos permitan observar, detectar y apreciar riesgo de colapso de los inmuebles", ha valorado Sanz.

"Sin perjuicio de eso, sí se han identificado algunas situaciones muy localizadas de elementos no estructurales para no poner en peligro patrimonio como la Alhambra. En la Alcazaba se han detectado algunas situaciones que son de carácter leve. Y en los palacios nazaríes y, en particular, en la Sala del Trono, alguna caída de elementos decorativos de yesería", ha proseguido el consejero andaluz.

Donde se están viviendo una situación más preocupante es en Las Gabias. Por parte de los técnicos municipales se ha decidido desalojar seis bloques de piso, unas 600 personas que residían en 371 viviendas. "Se están reubicando esas personas y lo que se pretende es asegurar su vivienda", ha informado Antonio Sanz, concretamente se están realojando en dependencias municipales. "Evidentemente, no es un peligro inminente, donde haya corrido peligro en ningún caso la población, pero sí desde el punto de vista preventivo y hasta analizar si existen daños estructurales en esas viviendas", ha valorado, tranquilizando que "lo que sí parece indicar que no estamos hablando de daños estructurales muy graves".

Los granadinos en la calle por miedo a nuevos terremotos. / Arsenio Zurita - Europa Press

Llamamiento a los vecinos de Granada para que tengan calma y se protejan

Ante la dificultad para predecir qué ocurrirá en los próximos días, la Junta de Andalucía vuelve a lanzar "un mensaje de serenidad, un mensaje de control y un mensaje de seguridad". Lo que sí se pide es autoprotección: "Es fundamental. Y también, lógicamente, hemos prealertado los servicios de emergencias a todos los niveles en mayor magnitud, siempre preparados para cualquier situación". "Estoy en casa de mis padres, en el patio trasero, y de repente ha empezado a moverse todo, pero muy bestia. Se oía fuerte el sonido de la tierra al moverse", explicaba un granadino a El Correo de Andalucía. Pese a la prevención, el susto no desaparece del cuerpo.

De momento, este martes se han recibido más de 500 llamadas en la sala del 112, reportando incidencias y circunstancias de esta serie sísmica, de estos nueve terremotos. En general, ya desde el día 15, han sido un total de 1.871 incidencias gestionadas desde el 112. Nuevamente se ha repetido seguir los consejos en estas situaciones. "Durante la sacudida se recomienda permanecer en el lugar en el que se encuentra la persona y buscar protección. ¿Cómo? Pues, evidentemente, agachándose, cubriéndose y agarrándose. En el interior, alejarse de muebles, de ventanas o de lámparas. Y, si se está en el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos", ha resumido Antonio Sanz.

Fuente: El Correo de Andalucía