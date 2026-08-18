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Aragón

Un bombero de la Diputación de Zaragoza y un trabajador mueren en un aparatoso incendio en un taller mecánico

Ubicado en el casco urbano de la localidad de Valdejalón, preocupa la cercanía de las llamas y el humo al resto de viviendas colindantes

VÍDEO | Un aparatoso incendio soprende al casco urbano de Calatao (Zaragoza)

VÍDEO | Un aparatoso incendio soprende al casco urbano de Calatao (Zaragoza) / El Periódico

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Laura Carnicero

Calatorao (Zaragoza)

Un bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y un trabajador de un taller mecánico han muerto este martes en Calatorao (Zaragoza) en un incendio originado en este taller situado en pleno casco urbano, con viviendas justo al lado del fuego, la mezquita en sus proximidades y una antigua cámara agraria. Han sido unos momentos de tensión y de preocupación entre los vecinos de Calatorao que están intentando colaborar en todo lo posible para dar por controlado el incendio que tiene en vilo a todo el pueblo.

Sobre las 14.00 horas han llegado a la localidad de Valdejalon las primeras dotaciones de bomberos de la DPZ, por un fuego del que todavía se desconocen las causas. Según los primeros indicios, las llamas se habrían originado en un taller mecánico, ubicado frente a uno de los restaurantes de la localidad, al lado de la Avenida de Monares, en la calle Gregorio Marañón. En pocos minutos se ha formado una enorme columna de humo negro y denso, que es visible desde todo el pueblo y también desde los alrededores. El taller estaba cerrado por vacaciones y solo un empleado se encontraba en su interior avanzando trabajo, precisamente, la segunda víctima mortal de este fatal suceso.

Un aparatoso incendio preocupa a los vecinos de Calatorao

Un aparatoso incendio preocupa a los vecinos de Calatorao / Servicio especial

Los vecinos de Calatorao y los servicios municipales están trabajando de la mano de los bomberos de la DPZ para tratar de aplacar las llamas que están afectando a ambos lados de una misma manzana de casas. Además, los agricultores del municipio han acercado también sus cubas de agua para ayudar en la extinción. Para facilitar estas labores se ha cortado la carretera, la A-122, en ambas direcciones.

"Una llamarada inmensa"

Desde el restaurante bar Eladio han visto un estallido de llamas y han sido de los primeros en llamar a los bomberos y alertar de la situación. “Ha salido una llamarada inmensa y el fuego ha cogido una temperatura brutal, ha sido impresionante la rapidez y el humo que se ha generado”, comentaban desde la línea de seguridad que ha colocado la Guardia Civil. Una vecina de la zona confirmaba que les han desalojado de sus viviendas en cuanto ha comenzado el incendio. “Nos han llamado puerta por puerta ante el riesgo de que las llamas se propagaran”, explicaba esta vecina junto a sus hijos. “Aún me tiemblan las piernas y este susto no se nos va”, dicen, mirando de reojo al humo que sigue saliendo.

La voracidad de las llamas, unida al material inflamable que hay en el taller, como gasolina o aceites, entre otros, ha provocado una gran columna de un denso humo negro que una hora después del inicio sigue siendo espesa. La espectacularidad del incendio ha congregado a vecinos cerca del siniestro, en vilo por si el fuego acaba afectando a alguna vivienda colindante.

En el lugar del siniestro también se han personado dotaciones de Protección Civil y de la Guardia Civil, además de varios camiones de bomberos. Hasta el lugar del siniestro se ha desplazado también personal del 061 y se aproxima un helicóptero del 112 Aragón.

El Ayuntamiento de Calatorao ha emitido un bando urgente a sus vecinos para pedirles que abandonen las calles colindantes al incendio. "Debido a la elevada toxicidad del humo generado se ruega desalojar con calma las calles próximas y los alrededores de la zona afectada. No se acerquen al lugar del suceso bajo ningún concepto para no entorpecer las labores de los equipos de emergencia ni exponerse a gases nocivos. Las viviendas cercanas deben cerrar herméticamente puertas y ventanas, así como apagar cualquier sistema de ventilación o aire acondicionado", ordenaba el bando municipal.

David Felipe, alcalde de la localidad, ha explicado que es “un incendio complejo” y que todos los esfuerzos se centran en trata de que las llamas no pasen a las viviendas colindantes. “Ha sido un fuego rapidísimo al originarse en un taller de coches. Los bomberos no paran, están entrando y saliendo, bebiendo agua y refrescándose”, concreta el alcalde de la localidad, que se ha trasladado al lugar del siniestro. Este viernes, precisamente, comienzan las Fiestas de San Bartolomé.

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Además de representantes de la corporación municipal de Calatorao, se han trasladado al lugar del siniestro el presidente de la comarca, Jesús Bazán, y el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, que ha trasladado su “consternación” por el trágico suceso y sus condolencias a los familiares del fallecido.

Fuente: El Periódico de Aragón

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