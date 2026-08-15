Temporal
Al menos un muerto y varios heridos tras una riada cerca de Ponferrada
Ha ocurrido en las localidades de Manzanedo de Valdueza y Bouzas
EFE
Al menos una persona ha muerto y dos menores de edad están heridos como consecuencia de una riada y un deslizamiento de tierra registrados este sábado en las localidades de Manzanedo de Valdueza y Bouzas, pertenecientes al municipio leonés de Ponferrada, han informado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno y municipales.
Ha sido poco después de las siete y media de la tarde cuando se ha producido esa riada. Varias llamadas han avisado de la situación, por lo que han sido movilizados los Bomberos de Ponferrada, la Policía Nacional, la Policía Local de Ponferrada, el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León y el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde). Los equipos de emergencia trabajan ya sobre el terreno para localizar a las personas desaparecidas y prestar asistencia a los heridos, aunque por el momento no se ha precisado el número exacto de afectados.
El Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil y Emergencias ha activado además el helicóptero de rescate, que se dirige a la zona para colaborar en las labores de búsqueda y evacuación, donde ya se encuentran también varias ambulancias y personal médico procedente del Punto de Atención Continuada (PAC). Las labores de intervención continúan en la zona, donde los servicios de emergencia mantienen desplegado un amplio operativo para atender a los afectados y evaluar los daños ocasionados por la riada y el deslizamiento de tierras.
Fuente: El Periódico
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