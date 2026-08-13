Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse en AteguaEclipse en CórdobaEclipse en los pueblos de CórdobaCIC BataNormativa envasesCordoba CF sociosIMV CórdobaCrisis en CeutaHomicidio imprudenteTerremoto de Colombia, en directoIncendio de NieblaComercios 15 de agostoAeropuerto CórdobaSadeco
instagramlinkedin

La lucha contra las llamas

Detenido un hombre de 28 años como presunto autor del incendio de Huesca

La investigación de la Guardia Civil confirma oficialmente el inicio del fuego en la campa de acopio de materiales de las obras que se estaban realizando en la carretera A-132

Noche muy complicada para el operativo desplegado en el incendio en Las Peñas de Riglos.

Noche muy complicada para el operativo desplegado en el incendio en Las Peñas de Riglos. / INFOAR

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Laura Carnicero

Zaragoza

El Seprona ha detenido a un hombre de 28 años por el incendio que se inició el lunes en las Peñas de Riglos (Huesca), y que ha obligado al desalojo de casi 600 personas de nueve municipios de la zona y del Camping Pirineos de Santa Cilia de Jaca. El fuego ha calcinado ya más de 6.000 hectáreas y ha obligado también a cortar la A-132 y la N-240 y ha movilizado a más de 500 operarios y 30 medios aéreos de todas las administraciones que están luchando contra el fuego en uno de los mayores despliegues del verano.

Según ha informado EFE y ha confirmado EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en el marco de la investigación abierta por la Guarda Civil, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil localizaron el punto de inicio del fuego, que tal y como avanzó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, se encontraba en la campa de acopio de materiales de construcción procedente de las obras realizadas en la carretera A-132 y ubicada en la misma orilla de la carretera.

Detenido por un delito de incendio forestal

La detención se produjo este miércoles por un delito de incendio forestal en relación a un fuego que ha quemado ya más de 6.000 hectáreas. En este incendio, han sido desalojadas casi 600 personas. Las últimas, un centenar de turistas alojados en el Camping Pirineos de Santa Cilia de Jaca. Además, tuvieron que confinarse las localidades de Santa Cilia y Binacua. Y se ha tenido que cerrar al público el Monasterio de San Juan de la Peña.

Esta mañana, el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha confirmado que están en prealerta Santa Cilia de Jaca, Binacua y Puente la Reina, después de una noche que ha sido mala para la evolución de las llamas.

El incendio forestal que se inició este lunes en Las Peñas de Riglos continúa activo, sigue en Situación Operativa 2 Nivel 2 del Procinfo y ha mantenido esta noche a cientos de efectivos de distintas administraciones trabajando para consolidar las líneas de defensa establecidas en las últimas horas y evitar nuevos avances del fuego.

Durante la jornada del miércoles, el fuego llegó a superar una carretera en la zona comprendida entre Alastuey y Arbués, lo que ha obligado a reforzar las medidas preventivas y las restricciones de acceso en el entorno afectado.

Noticias relacionadas

Los vecinos apuntaron al origen del incendio en la zona de las obras

Desde el primer momento en el que comenzaron las llamas, los vecinos de Santa María de la Peña y de Salinas de Jaca, dos de los municipios más afectados inicialmente, señalaron que el fuego empezó en el entorno de las obras y enseguida corrió rápidamente ladera arriba. Fueron los primeros testimonios que apuntaron dónde estaba el origen del fuego, y la detención de una persona como presunto autor del incendio, redunda esos primeros testimonios.

Fuente: El Periódico de Aragón

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a los azucarillos, hola a las botellas retornables: Córdoba afronta la entrada en vigor de la nueva normativa europea de envases
  2. La guía definitiva para observar el eclipse solar desde Córdoba: horarios, lugares, seguridad y la importancia del horizonte
  3. Última hora del eclipse solar en Córdoba y España, en directo: todas las claves para disfrutarlo
  4. Los bares de Córdoba asumen sin alarmismo el futuro de las monodosis: 'Será más trabajoso, pero nos adaptaremos
  5. Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba el festivo del 15 de agosto
  6. Localizan en buen estado a Beatriz G. G., una mujer de 31 años desaparecida desde el martes en Córdoba y natural de Hinojosa del Duque
  7. Dr. Antonio Cano, del Hospital Oftalmológico Arruzafa en Córdoba: 'Hay personas que incluso preguntan si pueden salir a la calle durante el eclipse
  8. ¿Cuál es el perfil de la persona que percibe el Ingreso Mínimo Vital en Córdoba? Español de 43,7 años y con hijos menores a cargo

El Ayuntamiento iniciará seis nuevas obras de mejora en calles de Córdoba antes de que acabe agosto

El Ayuntamiento iniciará seis nuevas obras de mejora en calles de Córdoba antes de que acabe agosto

Muere un joven agredido con arma blanca en una calle de Fuerteventura

Muere un joven agredido con arma blanca en una calle de Fuerteventura

La Junta invierte 85,9 millones de euros en once obras para mejorar el abastecimiento y la depuración de aguas en Córdoba

La Junta invierte 85,9 millones de euros en once obras para mejorar el abastecimiento y la depuración de aguas en Córdoba

El calor extremo también afecta al corazón y los riñones: los nefrólogos alertan de estas señales

El calor extremo también afecta al corazón y los riñones: los nefrólogos alertan de estas señales

Córdoba rozará el eclipse total en 2027: a qué hora será y dónde se verá mejor

Córdoba rozará el eclipse total en 2027: a qué hora será y dónde se verá mejor

Endesa abre 11 expedientes al día en Córdoba por fraudes eléctricos: el 7% de la energía sustraída está ligada al cultivo ilegal de marihuana

Endesa abre 11 expedientes al día en Córdoba por fraudes eléctricos: el 7% de la energía sustraída está ligada al cultivo ilegal de marihuana

El parkour llevará velocidad, creatividad y espectáculo a Graviteo A Coruña Xacobeo

El parkour llevará velocidad, creatividad y espectáculo a Graviteo A Coruña Xacobeo

La ciudad búlgara de Burgas, junto al mar Negro, albergará el Festival de Eurovisión 2027

La ciudad búlgara de Burgas, junto al mar Negro, albergará el Festival de Eurovisión 2027
Tracking Pixel Contents