Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo eclipse solarGuía Eclipse SolarDesaparecida en CórdobaNormativa envasesCordoba CF sociosIMV CórdobaEclipse AteguaConsejos eclipseApertura La ViñuelaGafas homologadas eclipseCrisis en CeutaHomicidio imprudentePlantación 'indoor'Terremoto de Colombia, en directoIncendio de NieblaComercios 15 de agostoEmpresas CórdobaAeropuerto CórdobaSadeco
instagramlinkedin

Incendio

Un incendio en un parking de Peñíscola (Castellón) provoca heridos y varios vehículos quemados

Los bomberos trabajan para sofocar las llamas que se propagaron rápidamente a otros vehículos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alba Boix

Peñíscola

Alrededor de las 14.30 horas de este miércoles ha comenzado el fuego en un terreno colindante a la zona de Peñismar, en Peñíscola. El incidente ha dejado varias personas heridas, según el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón. Medios sanitarios se han desplazado a la zona para atenderles.

Los bomberos apagan las llamas del incendio este miércoles en Peñíscola.

Los bomberos apagan las llamas del incendio este miércoles en Peñíscola. / Alba Boix

El solar se encuentra a escasos metros del nuevo parking disuasorio, entre la carretera Peñíscola-Benicarló y la zona residencial de Peñismar. La zona de vegetación colindante ha quedado también afectada. El descampado no está señalizado ni habilitado como parking, ni está alquilado por el Ayuntamiento de la localidad ni anunciado como estacionamiento, según fuentes municipales.

Cientos de personas han acudido al ver la gran columna de humo negro que se ha producido en cuestión de minutos.

En total, hay seis dotaciones de los Bomberos de la Diputación movilizadas y una unidad de mando. Además, realizan descargas de agua tres medios aéreos de la Generalitat, en concreto un helicóptero y dos avionetas.

Noticias relacionadas

Decenas de coches junto al fuego, este miércoles.

Decenas de coches junto al fuego, este miércoles. / Alba Boix

Testigos oculares afirman que el fuego ha comenzado presuntamente en un coche eléctrico que estaba allí estacionado y, rápidamente, se ha propagado a los demás. Todavía se desconocen cuántos son los vehículos afectados, aunque Mediterráneo ha constatado que hay al menos tres automóviles calcinados. Los bomberos del consorcio provincial del Baix Maestrat están actuando por sofocar las llamas lo antes posible.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico de Mediterráneo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guía definitiva para observar el eclipse solar desde Córdoba: horarios, lugares, seguridad y la importancia del horizonte
  2. Ni liebres ni gatos ni jabalíes: Aena busca empresa para el control de fauna del aeropuerto de Córdoba
  3. Dr. Antonio Cano, del Hospital Oftalmológico Arruzafa en Córdoba: 'Hay personas que incluso preguntan si pueden salir a la calle durante el eclipse
  4. Golpe a una plantación ‘indoor’ en Córdoba: 600 plantas de marihuana, una escopeta recortada y tres detenidos
  5. Córdoba entra este martes en otro episodio de calor extremo y Aemet pone fecha al cambio: llegará el domingo
  6. La jueza imputa por homicidio imprudente al conductor del accidente mortal de Montalbán y decreta su libertad provisional
  7. Patios, piscinas y hasta un hotel rural: 10 espectaculares propiedades de lujo a la venta en Córdoba
  8. Córdoba es la capital andaluza que tiene el recibo del IBI urbano más bajo

El eclipse solar en Córdoba

El eclipse solar en Córdoba

La provincia sube a las sierras y a los miradores de la Campiña para ver el eclipse

La provincia sube a las sierras y a los miradores de la Campiña para ver el eclipse

Eurovisión no permitirá el festival en países en conflicto o "geopolíticamente sensibles"

Eurovisión no permitirá el festival en países en conflicto o "geopolíticamente sensibles"

Ni buganvilla ni lavanda: el arbusto que puedes tener en el balcón, crece a pleno sol y te regalará flores violetas

Ni buganvilla ni lavanda: el arbusto que puedes tener en el balcón, crece a pleno sol y te regalará flores violetas

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 12 de agosto

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 12 de agosto

Lotería Nacional dedica su sorteo de este jueves al Centenario de la Primera Exposición de Alfarería de La Rambla

Lotería Nacional dedica su sorteo de este jueves al Centenario de la Primera Exposición de Alfarería de La Rambla

DIRECTO | Eclipse solar desde el observatorio de Yebes, Guadalajara

Tracking Pixel Contents