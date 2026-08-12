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TRUCOS Y CLAVES

Guía para fotografiar o grabar el eclipse solar con cámara o móvil

Un filtro solar adecuado, el uso del zoom y un trípode son las principales recomendaciones para captar el fenómeno sin dañar el sensor de la cámara o del móvil

¿Cómo fotografiar y grabar el eclipse solar?: la clave es un filtro de al menos 16 pasos.

¿Cómo fotografiar y grabar el eclipse solar?: la clave es un filtro de al menos 16 pasos. / ShutterStock

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Redacción | Agencias

Madrid

El eclipse solar del 12 de agosto, el primero visible en España en más de cien años, ha generado numerosas dudas sobre cómo capturar el momento: ¿qué se necesita para fotografiar o grabar el fenómeno con una cámara o un teléfono móvil?

La principal precaución consiste en colocar un filtro solar delante del objetivo. De no hacerlo, el sensor puede estropearse, tanto en un teléfono móvil como en un equipo profesional de fotografía.

José Luis Mur, experto en fotografía, explica cuáles son los elementos imprescindibles para conseguir una buena instantánea ese día. Para él, capturar el eclipse requiere esfuerzo, pero merece la pena por la "satisfacción de la foto deseada".

Un filtro de entre 16 y 20 pasos para la cámara

En las cámaras profesionales es necesario utilizar un filtro solar de entre 16 y 20 pasos, una medida del mundo de la fotografía relacionada con la exposición del cristal del objetivo. También pueden combinarse dos filtros de 8 pasos, ya que producen el mismo efecto que uno de 16.

José Luis Mur, experto en fotografía, explica los imprescindibles para una buena instantánea el día del eclipse.

José Luis Mur, experto en fotografía, explica los imprescindibles para una buena instantánea el día del eclipse. / EFE/ Victor Lerena

"El filtro es muy oscuro porque si no el eclipse va a afectar al sensor, hacerlo sin eso es un peligro porque es el corazón de la cámara. Si no nos queremos cargar el sensor, es obligatorio utilizar un filtro solar", advierte Mur. Estos filtros están diseñados específicamente para su uso astronómico habitual. "Se utilizan principalmente en los telescopios", explica.

El precio de los filtros

Este tipo de accesorios no se encuentra fácilmente en cualquier establecimiento. Deben adquirirse "En sitios especializados", puntualiza Mur. "Ya no es un filtro que esté en cualquier sitio estos días. Incluso de algunas marcas más sencillas se han agotado porque algunos proveedores no preveían que fuera tan grande la venta ahora mismo", añade.

El precio de cada filtro oscila, según el especialista, entre los 50 y los 100 euros. "Lógicamente hay de muchos precios, pero ahora han quedado los más costosos y los que mejor hechos están", comenta. El fotógrafo calcula que solo en su tienda ha vendido ya entre 500 y 600 filtros y considera que la demanda continuará hasta el día del eclipse.

"En estos últimos días sí puede haber bastante venta. Se pueden superar los 1.000 filtros", apunta.

¿Son necesarias las gafas al mirar por la cámara?

Para observar directamente el eclipse es necesario utilizar unas gafas específicas que cumplan la norma EN ISO 12312-2:2015. Mirar a través de un teléfono móvil o una cámara sin filtro tampoco evita el riesgo de sufrir daños oculares.

"Además de perjudicar al sensor, va a afectar también a nuestra vista si no miramos con unas gafas, porque se transmite la imagen a través de un prisma y nos va directamente al ojo", señala. "En una palabra, este filtro es obligatorio si queremos utilizar cualquier cámara, sacar una fotografía correcta del eclipse", insiste.

Sin embargo, cuando se coloca un filtro solar de al menos 16 pasos, no es necesario utilizar además las gafas. "No son necesarias porque vamos a mirar a través del objetivo y estará el filtro, que ya impide pasar la luz fuerte", justifica Mur.

El eclipse dispara la demanda de gafas homologadas con millones de unidades distribuidas

El eclipse dispara la demanda de gafas homologadas con millones de unidades distribuidas. / Agencias

Para el móvil, filtro y máximo 'zoom'

En el caso del teléfono móvil, la recomendación es la misma. Aunque en menor medida, el objetivo puede resultar dañado si no se coloca un filtro. "Dentro de lo que yo puedo conocer dentro de los móviles, yo iría al sistema más sencillo: poner el filtro delante del objetivo para que no afecte al sensor", sostiene Mur.

También pueden colocarse las gafas homologadas delante de la cámara, aunque resulta más eficaz utilizar un filtro. Ya existen filtros específicos para estos dispositivos que pueden costar menos de 10 euros. El modelo más básico consiste en una especie de tarjeta que se coloca manualmente encima del sensor. La opción más profesional es un filtro redondo de 20 pasos, con un soporte fijo para el móvil y un tamaño adaptado, cuyo precio ronda los 70 euros.

Como recomendación adicional, Mur aconseja utilizar el máximo 'zoom' posible con el teléfono.

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"Podemos cogerlo en general, pero entonces es como un paisaje, se va a ver la parte del eclipse muy pequeño dentro de todo el fotograma", dice. Además, el uso de un teleobjetivo para alcanzar el máximo 'zoom' y de un trípode puede elevar el nivel de la experiencia, especialmente cuando se utiliza una cámara profesional.

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