Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Normativa envasesIMV CórdobaEclipse AteguaGuía Eclipse SolarColas por el eclipseConsejos eclipseCórdoba CFApertura La ViñuelaGafas homologadas eclipseCrisis en CeutaHomicidio imprudentePlantación 'indoor'Terremoto de Colombia, en directoIncendio de NieblaComercios 15 de agosto
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora del eclipse solar en Córdoba y España, en directo: todas las claves para disfrutarlo

Dónde ver el eclipse, a qué hora, cómo buscar un buen punto, cómo observarlo con seguridad o cómo evitar aglomeraciones en los desplazamientos son algunos de los consejos a tener en cuenta

Imagen de un eclipse.

Imagen de un eclipse. / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina Ramírez

María Roso

Rafael Verdú

José Luis Escudero

Olaya González

Rubén Gargoi

Madrid

El eclipse total solar de este miércoles 12 de agosto va a cruzar España desde Galicia hasta las islas Baleares. En Córdoba capital y provincia el eclipse comenzará alrededor de las 19.41 horas. La Luna irá cubriendo progresivamente el disco solar hasta alcanzar el máximo hacia las 20.36 horas.

En la capital, la ocultación rondará el 96%. La observación terminará prácticamente con la puesta de Sol, poco después de las 21.10 horas, aunque el eclipse continúe astronómicamente cuando el Sol ya se encuentre bajo el horizonte.

En cuanto a España, el eclipse se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial.

Noticias relacionadas

Sigue en directo y con señal de vídeo el eclipse solar:

Actualizar
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guía definitiva para observar el eclipse solar desde Córdoba: horarios, lugares, seguridad y la importancia del horizonte
  2. Ni liebres ni gatos ni jabalíes: Aena busca empresa para el control de fauna del aeropuerto de Córdoba
  3. Golpe a una plantación ‘indoor’ en Córdoba: 600 plantas de marihuana, una escopeta recortada y tres detenidos
  4. Córdoba entra este martes en otro episodio de calor extremo y Aemet pone fecha al cambio: llegará el domingo
  5. La jueza imputa por homicidio imprudente al conductor del accidente mortal de Montalbán y decreta su libertad provisional
  6. Patios, piscinas y hasta un hotel rural: 10 espectaculares propiedades de lujo a la venta en Córdoba
  7. Córdoba es la capital andaluza que tiene el recibo del IBI urbano más bajo
  8. Las imágenes del satélite Copernicus muestran la llegada a Córdoba de la nube de humo del incendio forestal de Niebla (Huelva)

La rehabilitación del edificio de la antigua Real Academia revela un estado de deterioro más grave de lo previsto

La rehabilitación del edificio de la antigua Real Academia revela un estado de deterioro más grave de lo previsto

Última hora del eclipse solar en Córdoba y España, en directo: todas las claves para disfrutarlo

Última hora del eclipse solar en Córdoba y España, en directo: todas las claves para disfrutarlo

Muere un joven de 25 años tras ser apuñalado en una vivienda en Málaga

Muere un joven de 25 años tras ser apuñalado en una vivienda en Málaga

La creación de empresas registra su mejor junio en 19 años, con 11.153 nuevas sociedades, un 1,7% más

La creación de empresas registra su mejor junio en 19 años, con 11.153 nuevas sociedades, un 1,7% más

De la relatividad de Einstein al GPS: la ciencia nacida de los eclipses

De la relatividad de Einstein al GPS: la ciencia nacida de los eclipses

Guía para fotografiar o grabar el eclipse solar con cámara o móvil

Guía para fotografiar o grabar el eclipse solar con cámara o móvil

Si tienes cucarachas en casa, esto es lo que realmente significa y qué debes hacer

Si tienes cucarachas en casa, esto es lo que realmente significa y qué debes hacer

Aemet pone en aviso a Córdoba ante el eclipse solar: cielos despejados y 42 grados

Aemet pone en aviso a Córdoba ante el eclipse solar: cielos despejados y 42 grados
Tracking Pixel Contents