La pregunta que toda persona con miopía y astigmatismo se hace ante el eclipse: ¿cómo me pongo las gafas homologadas si ya llevo gafas para ver?

En España hay casi 25 millones de personas que utilizan gafas graduadas o lentillas para ver. Según los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE), se trata de más del 60% de la población mayor de 15 años. Es muy probable que ante la llegada del "eclipse del siglo" del próximo 12 de agosto sean muchos los que se hagan la misma pregunta. Y es cómo se colocan las gafas para ver el eclipse si ya se deben utilizar gafas para ver. ¿Se colocan por encima del cristal? ¿Por debajo? ¿Es mejor evitar las gafas y usar lentillas ese día? ¿Y acaso las personas con miopía o astigmatismo verán peor el eclipse? La especialista Ana Díaz, óptica optometrista en ALAIN AFFLELOU, responde a estas preguntas en una entrevista con EL PERIÓDICO mientras reivindica un mensaje claro. "Mirar al sol sin protección homologada puede provocar daños oculares graves e irreversibles en cualquier ojo, tanto en personas que necesitan gafas como en quienes tienen una visión perfectamente sana", afirma.

Según explica Díaz, las personas con problemas de visión también pueden observar el eclipse de forma segura siempre que utilicen correctamente las gafas homologadas para este tipo de fenómenos. Quienes lleven gafas graduadas no deben quitárselas, sino colocar las gafas específicas para eclipses por encima, "comprobando que cubren por completo los ojos y que no queda ningún espacio por el que pueda entrar la luz solar". De este modo, mantienen la corrección visual sin renunciar a la protección necesaria. En el caso de quienes usan lentillas, el procedimiento es aún más sencillo ya que "basta con llevarlas puestas como de costumbre y, sobre ellas, utilizar las gafas homologadas". En ambos casos, afirma la experta, la protección es la misma y permite disfrutar del eclipse con total seguridad.

"La miopía, el astigmatismo o la hipermetropía no impiden disfrutar del eclipse siempre que la persona lleve la corrección óptica adecuada"

Grupos con "peor" visión del eclipse

"La miopía, el astigmatismo o la hipermetropía no impiden disfrutar del eclipse siempre que la persona lleve la corrección óptica adecuada, ya sea mediante gafas o lentes de contacto. En estos casos basta con utilizar las gafas homologadas para eclipses por encima de las gafas graduadas o junto con las lentes de contacto", argumenta Díaz. En este sentido, la experta recuerda que "lo más importante es recordar que las gafas para el eclipse no mejoran la visión ni sustituyen una corrección óptica" ya que "su única función es proteger los ojos de la radiación solar". Es por eso que, ante la llegada del eclipse del siglo, "cada persona debe utilizarlas junto con la corrección visual que necesite habitualmente para ver con la máxima comodidad y seguridad".

Noticias relacionadas

Entre los que tendrán peor visión del eclipse están las personas con defectos visuales sin corregir, las que padecen enfermedades oculares o las toman medicamentos fotosensibilizantes

La experta explica que algunas personas pueden tener más dificultades para apreciar el eclipse con claridad. Entre ellas se encuentran quienes tienen defectos visuales sin corregir o que padecen enfermedades oculares que reducen la calidad de la visión, como es el caso de quienes sufren de cataratas avanzadas o determinadas patologías de la retina. También forman parte de este grupo quienes toman medicamentos fotosensibilizantes o fármacos que dilatan la pupila, ya que estas circunstancias hacen que la retina sea más sensible a la luz solar y, en el caso de un eclipse, podrían sufrir más ante el impacto de la luz generada por este evento. En estos casos, afirma la especialista, "la percepción de un fenómeno como el eclipse puede ser menos nítida" debido a estas condiciones aunque "las recomendaciones de protección son exactamente las mismas que para cualquier otra persona".