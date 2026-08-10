Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Demanda eléctricaNuevo ArcángelTerremoto de Colombia, en directoReforma OlleríasIncendio de NieblaIncendio La GranjuelaIncendio LuqueIncendio Dos TorresGuía Eclipse SolarAsfaltado Gran CapitánSan Lorenzo MártirConciliación laboralIncendio en LucenaAstrofísicoVilarrasa CCFViviendas lujoHumo incendios
instagramlinkedin

Incendios Forestales

Dos incendios en la provincia de Cáceres obligan a cortar un carril de la A-5 y activar el nivel 1 de peligrosidad

Un dispositivo integrado por 21 efectivos se ha desplazado hasta la zona para trabajar en tareas de extinción

Imagen del incendio declarado en Peraleda de la Mata

Imagen del incendio declarado en Peraleda de la Mata / Paco Castañares

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

S.P

Extremadura registra este lunes dos nuevos incendios que se han producido prácticamente de manera simultánea en la provincia de Cáceres. El primero de ellos se declaró sobre las 15.30 horas dentro del término municipal de Navalmoral de la Mata y posteriormente, se produjo otro cerca del kilómetro 174 de la A-5, en el término municipal de Peraleda de la Mata, ambas localidades de la provincia de Cáceres.

A las 15:45 horas, ante la proximidad de ambos incendios a la autovía, se ha activado el nivel 1 de peligrosidad, procediéndose al corte del carril derecho de la A-5 en sentido Madrid, según ha confirmado la Guardia Civil, que mantiene desplegadas varias patrullas en la zona para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y regular la circulación, mientras los servicios de extinción trabajan para controlar los incendios.

Noticias relacionadas

Un dispositivo integrado por 21 efectivos se ha desplazado hasta la zona para tratar de sofocar las llamas. En contreto, se han movilizado 2 unidades de bomberos forestales terrestres, 2 helitransportadas y 1 agente del Medio Natural. Además, se han incorporado 3 helicópteros y 2 aviones para apoyar a los medios que trabajan sobre el terreno.

Fuente: El Periódico de Extremadura

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Controlado un grave incendio en varias naves industriales de Lucena, dentro del tramo urbano de la carretera de Rute
  2. José Manuel Recio, catedrático de Ecología de la UCO, explica por qué ya no hay agua en los Baños de Popea: 'De cada 100 litros que caen, 80 se infiltran
  3. Los Baños de Popea en la Sierra de Córdoba, sin agua pese a las lluvias excepcionales del invierno
  4. El Cádiz se lleva a Cristian Gutiérrez y el Córdoba CF pierde su primera opción para el lateral izquierdo
  5. El cordobés Manuel Quintana triunfa en La Malagueta y se impone en el Circuito de Novilladas de Andalucía
  6. Así pasan las vacaciones de verano los famosos cordobeses: de la playa al escenario
  7. Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
  8. El eclipse llegará a su máximo del 96% en Córdoba a las 20.36 horas del próximo miércoles

Un hombre mata a puñaladas a una mujer en un supuesto caso de violencia machista en Marbella

Un hombre mata a puñaladas a una mujer en un supuesto caso de violencia machista en Marbella

Estabilizado el incendio forestal de Tírig (Castellón), que ha quemado 810 hectáreas

Los perros pueden distinguir entre el miedo, la ira y la tristeza en los rostros humanos

Los perros pueden distinguir entre el miedo, la ira y la tristeza en los rostros humanos

Carmen Avilés espera su turno en el Europeo de Birmingham

Carmen Avilés espera su turno en el Europeo de Birmingham

Ascienden a 6.301 los muertos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela

Ascienden a 6.301 los muertos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela

San Lorenzo vuelve a las calles del barrio entre la música y el calor de los vecinos

San Lorenzo vuelve a las calles del barrio entre la música y el calor de los vecinos

San Lorenzo Mártir recorre las calles de Córdoba

San Lorenzo Mártir recorre las calles de Córdoba en su tradicional procesión de agosto

San Lorenzo Mártir recorre las calles de Córdoba en su tradicional procesión de agosto
Tracking Pixel Contents