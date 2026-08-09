El incendio de Huelva afronta horas clave tras un sábado crítico con más de 4.000 hectáreas afectadas y 400 desalojos en Huelva

El incendio de Niebla, en la provincia de Huelva, cerró el pasado sábado una jornada crítica. A las 70 personas desalojadas desde el viernes por la noche se sumaron otras 340 más en los municipios de Berrocal, Marigenta, El Membrillo y El Pozuelo. Los constantes cambios de viento, las altas temperaturas, la complejidad del terreno y la cantidad de combustible vegetal han obligado a mantener toda la jornada el nivel 2 de la fase de emergencia del Plan Infoca y a mantener un dispositivo conjunto de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España a través de la UME y los medios aéreos del Ministerio de Transición Ecológica.

Los últimos datos difundidos durante el sábado reflejaban que el incendio forestal superó este sábado las 4.000 hectáreas afectadas de eucaliptal, dehesa o pinares (aunque la superficie que realmente ha resultado calcinada no se ha concretado aún), consolidándose ya como uno de los mayores y más complejos de una temporada especialmente trágica en el que Andalucía ha sufrido su incendio más grave con 14 víctimas en Los Gallardos (Almería) . En la noche de ayer sábado seguía fuera de control mientras los equipos técnicos confiaban en que en un cambio de las condiciones meteorológicas este domingo permitiera frenar el avance de las llamas y los focos secundarios que se han ido produciendo.

"La dificultad del terreno, la cantidad de combustible vegetal disponible, los cambios de viento y la aparición constante de focos secundarios dificultan las labores de extinción", explicó durante la jornada el consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien está coordinando el dispositivo al que se sumará este domingo la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

A última hora de la noche del sábado, Antonio Sanz, pudo confirmar unos primeros "avances" en las labores de control del incendio. En una declaración ante los medios en el Puesto de Mando Avazando, Sanz ha destacado que "se ha logrado sellar" la cola del incendio, cerca de la zona del vertedero, donde se ha concentrado gran parte de los trabajos durante la tarde de este sábado.

"Se está intentado empezar a cerrar un sellado del perímetro que nos garantice que los nuevos y futuros cambios de viento no vayan a repercutir en más ensanchamiento del perímetro del incendio", ha explicado a los medios el vicepresidente de la Junta de Andalucía.

Despliegue del Infoca y la UME

Cientos de efectivos y medios del Plan Infoca y de la UME están trabajando desde el viernes sobre el terreno para intentar controlar las llamas. Concretamente, el operativo está formado por más de 500 personas. Entre ellos figuran 215 profesionales del Plan Infoca y 250 militares de la UME, además de los bomberos del Consorcio Provincial de Huelva y el resto de organismos integrados en el dispositivo.

Han llegado a actuar a la vez hasta 26 medios aéreos. En tierra trabajan 94 vehículos, entre ellos, siete autobombas, siete máquinas pesadas,. Hay en total, 14 grupos de bomberos especialistas, cuatro BRICA y siete técnicos de operaciones, además de personal de logística, agentes de Medio Ambiente, personal técnico y una Unidad Móvil de Meteorología e Incendios Forestales.

Por la complejidad y la envergadura del fuego, las labores de extinción han resultado especialmente arriesgadas hasta el punto de que tres bomberos forestales han resultado afectados y han sido atendidos por el dispositivo sanitario del plan, aunque solo dos de ellos fueron hospitalizados. El primero fue trasladado al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez durante la noche de este viernes y recibió el alta a las 2.00 horas de la madrugada, tras experimentar una mejoría clínica, ha detallado la Consejería.

El segundo ha resultado herido este sábado al caerle una rama. Fue trasladado al Hospital de Riotinto, donde las pruebas descartaron una fractura o una luxación en el hombro, por lo que recibió el alta hospitalaria esa misma tarde.

Mensajes de los presidentes del Gobierno y la Junta

Dada la envergadura del incendio forestal, los presidentes del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía expresaron su preocupación durante la jornada de este sábado. "Seguimos con preocupación la evolución de los incendios de Huelva y Castellón. Mi reconocimiento a la UME y a todos los servidores públicos que se están dejando la piel en varios puntos del país para frenar el avance de las llamas y proteger a la población", expresó Pedro Sánchez en un mensaje publicado en la red social X este sábado.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, también se ha desplazado el puesto de mando avanzado este sábado. El representante del Ejecutivo central ha destacado la coordinación institucional en las labores contra incendios y ha anunciado que "el Gobierno aportará cuantos recursos sean necesarios, desde la lealtad".

Noticias relacionadas

En la misma línea, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió "muchísima precaución" y llamó a evitar cualquier "descuido" ante la complejidad de los cambios de viento: "Por favor, es necesario seguir todas las indicaciones de las autoridades y los equipos de emergencias. La seguridad es lo primero".

Fuente: El Correo de Andalucía