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Crisis Migratoria

España controla a 199 viajeros de terceros países llegados de Italia en doce vuelos

Las comprobaciones se enmarcan en el dispositivo de vigilancia fronteriza activado por España ante el incremento de la presión migratoria en Italia

Marlaska informa a la UE de los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia

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EFE

Madrid

La Policía Nacional ha controlado este sábado a 199 viajeros nacionales de terceros países llegados a España en doce vuelos procedentes de Italia, dentro de los controles fronterizos aleatorios establecidos ante la situación migratoria en ese país.

Según los datos facilitados a EFE por el Ministerio del Interior, que corresponden al periodo comprendido entre las 00:01 y las 21:00 horas de este sábado, los controles se han efectuado en los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia.

El mayor número de pasajeros controlados se ha registrado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde se ha revisado la documentación de 83 nacionales de terceros países que viajaban en un vuelo procedente de Roma.

En Barcelona-El Prat se han controlado dos vuelos llegados de Milán y Roma, con un total de 67 pasajeros de terceros países, mientras que en Valencia se han revisado tres vuelos procedentes de Cagliari, Nápoles y Bari y se ha controlado a 33 personas.

En Sevilla, los controles han afectado a dos vuelos procedentes de Bolonia y Florencia y a once pasajeros, mientras que en Bilbao se ha controlado a cinco viajeros de un vuelo llegado desde Roma.

En Alicante se han incluido en el dispositivo tres vuelos, aunque no se ha efectuado ningún control a nacionales de terceros países.

Controles aleatorios

Estos controles fronterizos de carácter aleatorio se han establecido para los viajeros procedentes de Italia después del incremento de las llegadas de migrantes a ese país y tienen como objetivo comprobar la situación de los ciudadanos de terceros países que puedan desplazarse posteriormente a España.

Las comprobaciones se realizan sobre pasajeros de vuelos procedentes de Italia y se centran en ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea, dentro de las actuaciones de vigilancia fronteriza adoptadas por las autoridades españolas.

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En el dispositivo de este sábado han participado al menos 27 funcionarios policiales en los aeropuertos en los que se han efectuado controles a pasajeros, según los datos facilitados.

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