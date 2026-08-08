El calor de 2026 no supera el récord de 47,6º registrado en La Rambla en 2021

Pese al calor extremo en lo que va de este verano de 2026, el más cálido en España desde 1961 (junio-julio), no se ha superado la temperatura máxima registrada: los 47,6º que marcó el mercurio en La Rambla (Córdoba) en 2021, récord que cumple la próxima semana cinco años imbatido.

Ese pico histórico de temperatura, confirmado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se registró el 14 de agosto de 2021 y supera en más de dos grados a la máxima en lo que va de año, los 45,5 grados que sofocaron la Pobla Llarga (Valencia) a principios de julio.

La máxima histórica de La Rambla se dio en un verano no especialmente caluroso

Aquella máxima en España llegó en un verano que no fue especialmente caluroso en el país; es más, aquel verano tuvo un «carácter normal», fue el decimonoveno más cálido desde 1961 y el octavo más frío de todo el siglo XXI, según el informe de la Aemet de ese año.

Sin embargo, la ola de calor de mediados de agosto fue la que provocó el elevado aumento térmico, especialmente en el tercio sur, con un registro de 46,9 grados en la estación de Córdoba Aeropuerto, que finalmente fue superado por 0,7º en La Rambla.

Este año 2026, con una temperatura media de 24,5º, supera en 0,7 grados a los bimestres junio-julio más cálidos, los de 2022 y 2025, tal y como ha desvelado recientemente Aemet, que ha puntualizado que es 2,9º más cálido que el promedio 1991-2020.

Los cinco bimestres junio-julio más cálidos en el país se han registrado desde 2015 y nueve de los diez con mayor temperatura media han ocurrido en el siglo XXI.

Siracusa, en Sicilia, ostenta el récord en Europa

Las temperaturas elevadas en Europa tampoco han superado, por el momento, el récord del continente, que cumple también esta semana, como el de España, cinco años.

Fue en Siracusa, en la isla italiana de Sicilia, un 11 de agosto de 2021, cuando el termómetro alcanzó los 48,8 grados confirmados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El récord anterior para Europa continental se había establecido el 10 de julio de 1977, en las ciudades griegas de Atenas y Elefsina, con 48 grados.

En aquella ocasión, las únicas fuentes fueron las mediciones de entidades oficiales de Grecia y no hubo evaluación independiente, aunque se incluyó en el Archivo de Fenómenos Meteorológicos y Climáticos Extremos de la OMM, en 2007.