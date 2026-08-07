Última hora y actualidad sobre los incendios en España

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Los bomberos se han empleado a fondo estos días en los incendios forestales.

Los bomberos se han empleado a fondo estos días en los incendios forestales. / BOMBEROS DEL CONSORCIO DE CASTELLÓN

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José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El incendio forestal de Burgohondo (Ávila) ha sido estabilizado este jueves en otra jornada favorable en toda España, con el fuego de Almorox (Toledo) ya extinguido y los de Lucena (Huelva) y Senet (Lleida) estabilizados, aunque se han registrado dos nuevos focos en Niebla y Villablanca (Huelva).

Si bien hoy el fuego ha dado tregua, la Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de que el peligro sigue siendo "muy alto en zonas del norte y este peninsular y Canarias" y ha alertado de que el riesgo "va a ir a más" y podría alcanzar niveles "muy altos o extremos" el 12 de agosto, el día del eclipse solar.

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Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

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