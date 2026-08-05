Última hora de los incendios en España, en directo | Madrid declara en extinción los fuegos de la Sierra Oeste

La Comunidad de Madrid ha dado este martes por controlado el fuego de la Sierra Oeste de la región, al tiempo que se mantienen los trabajos en los incendios de Castellón, Lleida, Guadalajara, El Bierzo (León) y Ávila, donde tardará al menos un mes en darse por extinguido.

El descenso térmico generalizado ha favorecido hoy la lucha contra las llamas en varios puntos del país, aunque la Agencia Estatal de Meteorología ha alertado en sus redes de que los niveles de peligro "son muy altos en gran parte del norte, este y centro peninsular" y habla de "peligro extremo" en las comunidades mediterráneas, sur de Andalucía e islas canarias más montañosas.

Mapa de incendios en España.

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Fuente: El Periódico

Extinguido el incendio en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por extinguido el incendio declarado este martes en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), que ha llegado a ser declarado de nivel uno por la posible afectación del humo a la carretera CM-4017. El incendio ha sido detectado a las 16:15 horas por un vigilante fijo y el Infocam lo ha declarado de nivel uno pasadas las 17:00 horas. Tras bajar a nivel cero, el Infocam ha dado el fuego por controlado a las 19:22 horas, de acuerdo con el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias). En las labores de extinción han participado un total de 16 medios -cuatro aéreos y 12 terrestres- y 61 personas.

Controlado el incendio de la Vall d'Uixó El incendio declarado el pasado 25 de julio en la Vall d'Uixó (Castellón), que quedó estabilizado el 31 de julio, ha sido dado por controlado este martes por la noche, después de quemar 9.568 hectáreas, ha informado el 112 de la Comunidad Valenciana. Durante la jornada de este martes han trabajado en el perímetro, el cual afectó a varios municipios de la provincia de Castellón, dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, dos brigadas rurales de actuación forestal del Consorcio de Bomberos de Castellón y dos brigadas forestales del Consorcio de Valencia, ha informado Emergencias de la Generalitat.

Controlado el incendio en Retuerta del Bullaque El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por controlado el incendio declarado este martes en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), que ha llegado a estar en nivel 1 por posible afectación de humo en la carretera CM-4017. Según ha informado por medio de redes sociales el Infocam, en la zona siguen trabajando seis medios terrestres y 37 efectivos y, en total, en las labores de extinción han participando más de 60 personas y 16 medios, cuatro de ellos aéreos.

Los fuegos remiten en El Bierzo y sólo dos siguen activos La situación de los incendios forestales de El Bierzo (León) mejora y, según la Junta de Castilla y León, solo dos siguen activos, los de Veguellina y Benuza, después de que en las últimas horas el resto haya evolucionado favorablemente. El incendio de Veguellina, en Villafranca del Bierzo, iniciado el pasado 29 de julio, continúa activo en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0, tras haber llegado a alcanzar el nivel 2.

El fuego de Burgohondo tardará al menos un mes en darse por extinguido El incendio forestal de Burgohondo (Ávila), el mayor de la historia de España con más de 50.000 hectáreas quemadas y que se declaró el pasado 22 de julio, tardará al menos un mes más en darse por extinguido, mientras que su vigilancia para evitar reactivaciones se prolongará mas allá del verano. El técnico del Servicio de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León Miguel García ha explicado a EFE que las características del fuego, que se mantiene en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, hacen complicado que su control y posterior extinción puedan producirse en un plazo breve de tiempo.

Baja a nivel 0 el incendio en Retuerta El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha bajado a nivel 0 el fuego originado este martes en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), por lo que el paso por la carretera CM-4017 ya está normalizado. Según ha informado en las redes sociales el Infocam, en la zona siguen trabajando en su extinción dos medios aéreos, diez terrestres y 55 efectivos.

Madrid da por controlados y en extinción los incendios de la Sierra Oeste La Comunidad de Madrid ha dado por controlados y en fase de extinción los fuegos que han afectado a 17 municipios de la Sierra Oeste de la región y ha bajado la categoría de Situación Operativa 0 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (Infoma). En un comunicado, el Ejecutivo autonómico ha detallado este martes que se ha autorizado el regreso a los vecinos de siete urbanizaciones de Pelayos de la Presa (El Mirador de Pelayos y Las Musas) y San Martín de Valdeiglesias (Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega y Veracruz) que permanecían desalojadas.

Declarado el índice de gravedad 1 en Olmedo Un incendio forestal originado este martes, 4 de agosto, en la localidad vallisoletana de Olmedo ha sido declarado de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, según ha informado la Junta. El Ejecutivo autonómico ha declarado este nivel de gravedad ante la previsión de que el fuego pueda poner en peligro masas arboladas de más de 30 hectáreas.

Nivel 1 en un incendio en Retuerta (Ciudad Real) El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha declarado de nivel 1 un incendio originado en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) por posible afección por humo a la carretera CM-4017. Según ha informado por medio de redes sociales el Infocam, en la zona trabajan cinco medios aéreos, once medios terrestres y 59 efectivos en su extinción.