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Resuelto el misterio de la urna hallada en un supermercado de Benidorm: la familia la dejó allí porque estaba haciendo obras en su casa

La Policía Local localiza a los familiares y les devuelve las cenizas; desconocían que la taquilla donde habían depositado la urna había sido abierta

Los familiares ya tienen la urna de su ser querido tras una intensa investigación policial que localizó a los parientes.

Los familiares ya tienen la urna de su ser querido tras una intensa investigación policial que localizó a los parientes. / INFORMACIÓN

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Amaya Marín

Benidorm

La historia de la urna funeraria hallada en una taquilla de un supermercado de Benidorm, que en las últimas horas ha acaparado la atención de miles de personas y se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales, ya tiene explicación. La Policía Local ha logrado localizar a los familiares del fallecido y les ha hecho entrega de las cenizas tras esclarecer las circunstancias en las que quedaron olvidadas en el establecimiento.

Según han informado fuentes de la Policía Local en su cuenta de Instagram, los allegados habían depositado la urna en una de las taquillas del supermercado porque la consideraban un lugar seguro mientras realizaban obras de reforma en su vivienda. Sin embargo, desconocían que el compartimento había sido abierto y que el recipiente había sido localizado por el personal del establecimiento.

Los agentes municipales iniciaron una investigación nada más recibir el aviso y, mediante consultas en distintas bases de datos policiales, consiguieron identificar a los familiares de la persona fallecida. Una vez confirmada su identidad, este martes procedieron a devolverles la urna.

El portavoz de la Policía Local de Benidorm, Quique Tortosa, ha explicado que los familiares ignoraban hasta ese momento que la taquilla donde habían dejado las cenizas había sido abierta, lo que permitió resolver un caso que había despertado una gran expectación.

La urna fue descubierta el lunes por la encargada de un supermercado de Benidorm mientras revisaba las taquillas utilizadas por los clientes para guardar temporalmente sus pertenencias. Al comprobar que contenía las cenizas de una persona fallecida, el establecimiento avisó de inmediato a la Policía Local.

Ante la ausencia de datos que permitieran identificar a sus propietarios, los agentes difundieron una fotografía de la urna y solicitaron la colaboración ciudadana para localizar a los familiares. La imagen se viralizó rápidamente y el caso alcanzó una enorme repercusión tanto en redes sociales como en numerosos medios de comunicación, hasta que las gestiones policiales han permitido poner fin al misterio y devolver las cenizas a sus legítimos custodios.

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Fuente: Información

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