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Última hora de los incendios en España, en directo | Máxima vigilancia ante los rebrotes en los incendios de Ávila, Zamora y Castellón

El Gobierno ha cifrado en 180.000 hectáreas la superficie quemada en España en lo que va de año

Se reactiva el incendio forestal de Burgohondo (Ávila)

Se reactiva el incendio forestal de Burgohondo (Ávila)

Javier Vendrell Camacho

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José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

La reproducción de varios focos en los incendios de Ávila, Zamora y Castellón concentra los trabajos para estabilizar los fuegos que se registran desde hace varios días en esas y otras zonas de España.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que el riesgo de incendios es máximo en toda la península y muy alto en buena parte del resto del territorio peninsular y archipiélagos, especialmente en las islas más montañosas de Canarias.

Noticias relacionadas y más

Mapa de incendios en España.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha actualizado este domingo los datos sobre superficie calcinada este año y ha establecido en 186.544 las hectáreas forestales quemadas, frente a las 33.360 hectáreas en el mismo periodo de 2025.

Fuente: El Periódico

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