Sucesos
Muere ahogada una mujer de 74 años en la playa de Sant Feliu de Guíxols, en Girona
En el momento del incidente había servicio de socorrismo y bandera verde en la playa
Redacción
Una mujer de 74 años y de nacionalidad española ha fallecido este domingo por la tarde cuando se bañaba en la playa de Sant Pol del municipio de Sant Feliu de Guíxols, en el Baix Empordà (Girona). Con esta, son 16 las personas muertas en las playas catalanas desde que empezó la campanya de baño.
Según ha informado Protecció Civil, este domingo a las 14:10 horas el teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso de una bañista con dificultades en el agua en la zona de cala del Maset, muy cerca de la playa de Sant Pol. Ha podido ser rescatada y posteriormente trasladada hasta el punto de socorro por una embarcación de Salvamento Marítimo.
Una vez allí, evectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) le han practicado maniobras de reanimación pero no han podido hacer nada para salvarle la vida.
Se han movilizado tres dotaciones terrestres del SEM, y en el momento del incidente había servicio de socorrismo y bandera verde en la playa de Sant Pol. Los Mossos d'Esquadra han desplazado una patrulla, que se ha hecho cargo de las diligencias.
Con esta víctima, ya son 16 las personas fallecidas en las playas catalanas desde que el pasado 15 de junio comenzó oficialmente la campaña de baño. Protecció Civil insiste en la importancia de extremar las precauciones en playas, piscinas y aguas interiores y recuerda que, si se detecta que una persona se encuentra en apuros o presenta dificultades dentro del agua, hay que avisar urgentemente al servicio de socorrismo o llamar al 112 para facilitar una intervención rápida.
Entre las principales recomendaciones de Protecció Civil figuran no perder de vista a los menores en ningún momento cuando se estén bañando o cerca del agua, evitar una exposición prolongada al sol y mantenerse bien hidratado bebiendo agua con frecuencia. También se aconseja no bañarse si no se encuentra bien o se siente cansancio, respetar siempre el color de la bandera y las indicaciones del servicio de socorrismo en las playas, y practicar las actividades acuáticas únicamente en zonas habilitadas y con las medidas de seguridad adecuadas.
Fuente: El Periódico
- El Seprona de la Guardia Civil investiga a una empresa y a dos de sus responsables por vertidos contaminantes en Villa del Río
- Los bomberos de Córdoba rescatan a un senderista deshidratado en plena ola de calor en el mirador de Las Ermitas
- De estudiar Psicología a abrir una barbería en Córdoba: 'Creo que va a ser mi fuente de ingresos durante bastante tiempo
- Veinte años de la demolición del hotel Córdoba Palace: de los visitantes ilustres a los falsos moros exóticos como porteros
- La historia del Hotel Meliá Palace: un recorrido en imágenes por el edificio hotelero de Córdoba más icónico del siglo XX
- El restaurante de Córdoba donde comer como en un chiringuito en la playa: 'Es un lugar que te hace desconectar por completo
- Medios terrestres y aéreos del Infoca en Córdoba luchan contra el fuego en un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano
- El pueblo de Córdoba con uno de los monasterios más impresionantes de España: está escondido en la sierra y fue visitado por los Reyes Católicos