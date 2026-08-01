Muere una niña de 13 años en un trágico accidente entre una autocaravana y un camión en la AP-7 en Benicàssim (Castellón)

Una menor de 13 años ha fallecido este sábado en un grave accidente de tráfico registrado en la AP-7, a la altura del kilómetro 422, en sentido Tarragona, dentro del término municipal de Benicàssim (Castellón).

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias recibió el aviso a las 12.15 horas por una colisión entre una autocaravana y un camión. Según las primeras informaciones, el vehículo familiar se habría detenido en el arcén tras sufrir el pinchazo de una rueda cuando, por causas que se están investigando, fue alcanzado por el camión.

Como consecuencia del fuerte impacto, la autocaravana quedó prácticamente partida por la mitad.

Como consecuencia del fuerte impacto, la autocaravana quedó prácticamente partida por la mitad. / Toni Losas

Dos heridas trasladadas al Hospital General de Castellón

En su interior viajaban cuatro personas. Una menor de 13 años falleció en el accidente, mientras que una mujer de 48 años y otra menor de 15 resultaron heridas con politraumatismos. Ambas fueron atendidas por los equipos sanitarios y trasladadas al Hospital General de Castellón.

El cuarto ocupante de la autocaravana, un hombre, resultó ileso y no precisó asistencia sanitaria.

El conductor del camión también salió ileso del siniestro y no necesitó ser atendido.

Hasta el lugar se movilizaron una unidad del SAMU, una unidad de Soporte Vital Avanzado de Enfermería, efectivos de la Guardia Civil y bomberos.

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