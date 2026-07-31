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Crimen Machista

Muere apuñalada una mujer de 27 años en Santander y detienen a su pareja, un hombre de 39

La Policía recibió el aviso sobre las 12:30 y, según las fuentes, no costaban denuncias previas por violencia de género

Muere apuñalada una mujer de 27 años en Santander y detienen su pareja, un hombre de 39

Muere apuñalada una mujer de 27 años en Santander y detienen su pareja, un hombre de 39

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EFE

Santander

Una mujer de 27 años ha muerto apuñalada este viernes en una vivienda de Santander y la Policía Nacional ha detenido a su pareja, un hombre de 39, como presunto autor del homicidio.

La Policía está investigando el homicidio como un presunto caso de violencia de género, que habría tenido lugar este mediodía en un piso de una céntrica calle de la capital cántabra, según ha informado en un comunicado la Delegación del Gobierno.

El hombre, que ha sido detenido en la vivienda, se ha confesado autor del homicidio y ha sido trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional en Santander.

La Policía recibió a las 12:30 horas un aviso solicitando su presencia en el domicilio, y cuando llegó a la casa, encontró a la mujer en el interior, con heridas sangrantes, posiblemente causadas por arma blanca.

Se ha activado el protocolo establecido ante este presunto caso de violencia de género y agentes especializados en la investigación de estos hechos se encuentran practicando diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el homicidio.

La Delegación del Gobierno en Cantabria ya se ha dado traslado de la información recabada hasta el momento sobre este presunto asesinato machista al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.

Según las mismas fuentes, no constan denuncias previas por violencia de género.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 33 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1374 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

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En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Fuente: El Periódico

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