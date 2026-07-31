Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precio gasolinaElche - Córdoba CFCrisis en CeutaPuente nuevo AlcoleaDelegados Junta de AndalucíaJoyería CórdobaPP de BaenaIncendio Cerro MurianoBomberos Córdoba
instagramlinkedin

Incendios forestales

Tres militares de la UME heridos, dos de ellos graves, tras volcar su camión en Robledo de Chavela

El accidente ha obligado a cortar temporalmente la vía y ha movilizado a los servicios sanitarios del SUMMA 112, que han trasladado a los afectados a un centro hospitalario

Un vehículo de la UME participa en las labores de extinción de un incendio.

Un vehículo de la UME participa en las labores de extinción de un incendio. / UME / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

Tres miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han resultado heridos este viernes, dos de ellos con pronóstico "potencialmente grave", tras sufrir un aparatoso accidente en la localidad madrileña de Robledo de Chavela, según han confirmado fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. El contingente participaba en las labores de extinción del incendio forestal que afecta a la sierra oeste de la región.

El siniestro se ha registrado sobre las 19:50 horas en la carretera M-512. Por causas que todavía se están investigando, el camión en el que se desplazaban ha volcado en plena calzada. A consecuencia del impacto, la vía ha permanecido completamente cortada al tráfico para garantizar la seguridad y facilitar las labores de los equipos de emergencia.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar se han desplazado de forma inmediata los sanitarios del SUMMA 112, quienes han atendido a los ocupantes del vehículo militar. Los dos heridos de mayor gravedad han sido estabilizados en el punto y posteriormente trasladados en ambulancia a un centro hospitalario. Por su parte, un tercer efectivo de la UME que presentaba lesiones de carácter leve ha sido dado de alta en el mismo lugar de los hechos.

Fuente: El Periódico de España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De Fátima a Fidiana, de la Judería al Sector Sur: el mapa de los barrios de Córdoba donde más y menos calor hace
  2. Seis detenidos en una operación antidroga de la Policía Nacional con registros en Alcolea y la barriada de Los Ángeles
  3. Un adolescente cordobés lleva casi tres meses ingresado por un trastorno neurológico que cambió su vida: 'Queremos que vuelva a ser feliz
  4. Córdoba cuenta ya con nuevos delegados territoriales de la Junta de Andalucía: estos son los nombramientos
  5. La exalcaldesa de Baena Cristina Piernagorda anuncia su renuncia como concejal del PP y atribuye su decisión a las discrepancias sobre la planta de biometano
  6. Un conato de incendio forestal obliga a intervenir de nuevo en Cerro Muriano en Córdoba, tras reactivarse un punto caliente
  7. Un tren parado en la provincia de Córdoba provoca retrasos en la conexión AVE entre Madrid y Andalucía
  8. Los bomberos de Córdoba y el Infoca trabajan en un incendio forestal declarado en la finca Villalobillos de Almodóvar del Río

Un tablero de 2,5 kilómetros y 68 equipos: el Gran Juego de la Oca comienza en Dos Torres (Córdoba) con una multitudinaria gala inaugural

Un tablero de 2,5 kilómetros y 68 equipos: el Gran Juego de la Oca comienza en Dos Torres (Córdoba) con una multitudinaria gala inaugural

Los bomberos de Córdoba rescatan a un senderista deshidratado en plena ola de calor en el mirador de Las Ermitas

Los bomberos de Córdoba rescatan a un senderista deshidratado en plena ola de calor en el mirador de Las Ermitas

El Pleno de Cabra da luz verde al trámite urbanístico que permitirá iniciar las obras del Burger King

El Pleno de Cabra da luz verde al trámite urbanístico que permitirá iniciar las obras del Burger King

Sorteo Euromillones del viernes 31 de julio de 2026

Sorteo Euromillones del viernes 31 de julio de 2026

Medios terrestres y aéreos del Infoca luchan contra el fuego en un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano

Medios terrestres y aéreos del Infoca luchan contra el fuego en un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano

Los fallecidos en Córdoba el viernes 31 de julio

Los fallecidos en Córdoba el viernes 31 de julio

Nuevo incendio forestal en Cerro Muriano

Nuevo incendio forestal en Cerro Muriano

Nuevo incendio forestal en Cerro Muriano

Tracking Pixel Contents