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IA y desinformación

Una explosión en Melilla y una invasión en Barcelona: Google permite falsificar imágenes satelitales con IA

La nueva función de Google Earth, que incorpora el modelo de IA generativa Nano Banana, permite crear imágenes satelitales realistas de eventos ficticios, planteando serios riesgos para la veracidad de la información

Recreación con la IA de Google Earth de una imagen satelital que muestra la Plaça de Catalunya siendo asediada y en llamas

Recreación con la IA de Google Earth de una imagen satelital que muestra la Plaça de Catalunya siendo asediada y en llamas / El Periódico

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Carles Planas Bou

Barcelona

"Escribe lo que quieras ver".

Con estas cinco palabras, Google anunció el jueves que integraba su generador de imágenes de inteligencia artificial, Nano Banana, en Google Earth, su réplica virtual en 3D del mundo. El gigante tecnológico celebró que la nueva "función divertida" permitiría a los usuarios recrear cómo sería la vista satelital de civilizaciones del pasado como la Antigua Grecia o imaginar las del futuro.

Sin embargo, parece que no contempló su potencial impulso a la desinformación. Como ha denunciado el periodista Henk van Ess, experto en investigación en línea, incorporar IA a Google Earth permite generar fácilmente imágenes falsas que parecen captadas por satélites, lo que puede ser utilizado para el engaño y la manipulación.

Con un simple comando de texto, el investigador ha colocado refugiados falsos cerca de la frontera con México, una planta nuclear en Irán o un accidente mortal simulado en una calle de Ámsterdam. EL PERIÓDICO también ha testeado esa nueva función y, en escasos segundos, ha generado imágenes satelitales realistas que muestran el cráter de una explosión en Melilla o una invasión en la Plaça de Catalunya de Barcelona, con pequeños focos de incendios y edificios derrumbados.

En un ecosistema informativo cada vez más contaminado por los contenidos regurgitados con IA generativa, las imágenes satelitales han servido como refugio para una documentación veraz y confiable. Los expertos en inteligencia de fuentes abiertas (OSINT, por sus siglas en inglés) han recurrido a servicios como Google Earth para analizar datos y exponer abusos en lugares difícilmente accesibles sobre el terreno, como las guerras en Irán, Ucrania o Gaza.

Marcas de agua

Google respondió a la denuncia de Van Ess con un comunicado en el que no niega la información: "Nos tomamos muy en serio la desinformación: cada imagen creada con Nano Banana en Google Earth incluye la marca de agua digital SynthID. Si alguien tiene dudas sobre una imagen, puede consultar la app Gemini o usar Lens en la Búsqueda para comprobar si se generó mediante IA. Además, impedimos la creación de imágenes sobre temas perjudiciales y actualizamos constantemente nuestras medidas de protección".

El hecho que EL PERIÓDICO haya podido generar todo tipo de imágenes falsas sin ningún tipo de bloqueo por parte de Google Earth sugiere que esos presuntos controles no funcionan, al menos por ahora.

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Múltiples expertos en desinformación han denunciado que Google haya optado por incrustar IA a otro de sus servicios, con los riesgos que eso comporta. "En un conflicto que avanza rápidamente, la información no viaja así: la imagen falsa llega a millones de personas mucho antes de que se pueda verificar, y en entornos sensibles donde se toman decisiones de vida o muerte basadas en lo que la gente cree en cuestión de segundos, la verificación suele llegar demasiado tarde para ser relevante. Marcar con una marca de agua las falsificaciones no protege el registro auténtico de la duda una vez que se sabe que cualquiera puede falsificar una imagen satelital", ha expuesto Mahsa Alimardani, directora asociada de Tecnología, Amenazas y Oportunidades en Witness, una organización global sin ánimo de lucro especializada en utilizar la tecnología para la defensa de los derechos humanos.

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Fuente: El Periódico

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