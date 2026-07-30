Crisis migratoria
Otra noche de "gran presión" deja decenas de entradas y un muerto en la costa de Ceuta
La situación ha motivado que tanto los efectivos de la Marina Real marroquí como de la Guardia Civil se hayan visto desbordados para poder contener esta entrada
EFE
Otra noche de "gran presión" migratoria, como ha calificado la Guardia Civil, ha vuelto a dejar la entrada ilegal en Ceuta de decenas de migrantes marroquíes y argelinos, principalmente jóvenes y la aparición de un nuevo cadáver que ha sido recogido del mar cerca de la costa ceutí.
La Guardia Civil ha informado de que, a primeras horas de esta mañana, ha sido localizado un nuevo cadáver de un joven migrante, que ha sido recogido del mar por la Salvamar Atria, de Salvamento Marítimo, que se ha encargado de su traslado a tierra.
Según han informado a EFE fuentes policiales, nuevamente decenas de migrantes -en un número incalculable que supera los 200- se han lanzado al mar esta madrugada desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar a nado el litoral ceutí.
La situación ha motivado que tanto los efectivos de la Marina Real marroquí como de la Guardia Civil se hayan visto desbordados para poder contener esta entrada, provocando que decenas de migrantes hayan podido llegar a la costa ceutí, entre ellos dos jóvenes mujeres, según ha podido comprobar EFE.
Los migrantes, principalmente marroquíes, se han ayudado de trajes de neopreno y de flotadores para llevar a cabo la travesía y poder alcanzar la costa.
Todos los marroquíes se han dirigido hacia las dependencias de la Policía Nacional, donde son identificados y, posteriormente, se trasladan al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el cual se encuentra totalmente saturado.
Los migrantes son jóvenes de entre 16 y 30 años, según las fuentes, y todos ellos realizan la travesía en pequeños grupos.
Fuente: El Periódico
- La exalcaldesa de Baena Cristina Piernagorda anuncia su renuncia como concejal del PP y atribuye su decisión a las discrepancias sobre la planta de biometano
- Agresión a una socorrista en la piscina de Palma del Río (Córdoba): el Ayuntamiento reabre el recinto tras el cierre temporal por las lesiones
- Nuevo incendio en Córdoba: medios aéreos y terrestres lucha contra las llamas en Hornachuelos
- Nuevos proyectos en la avenida de Ollerías de Córdoba: 'Todo lo que sea renovar es bueno, pero que pongan más aparcamientos
- Más de 5.000 vecinos piden al Ayuntamiento de Córdoba que compre los cines de verano y que sean declarados Bien de Interés Cultural
- El CRV26, el vehículo monoplaza con el que la Universidad de Córdoba lleva la ingeniería de las aulas al circuito
- Juan Ramón Molina, director del máster en Gestión del Fuego de la UCO: «En Córdoba podemos tener incendios grandes en muchos sitios, hay zonas con mucho combustible acumulado»
- Córdoba CF - Elche CF: horario y dónde ver por televisión el cuarto amistoso de pretemporada del conjunto blanquiverde