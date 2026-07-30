Sucesos
Detenido un pirómano por provocar el incendio que obligó a confinar a 33.000 personas en Anoia (Barcelona)
La policía lo acusa de otros dos fuegos provocados en la misma zona.
Germán González
Los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Igualada y Agentes Rurales de la región de Catalunya Central detuvieron el pasado lunes 27 de julio a un hombre de 58 años como presunto autor de tres incendios forestales ocurridos en Carme (Anoia). La investigación comenzó tras analizar el incendio más reciente, que tuvo lugar el 6 de julio y afectó a más de 450 hectáreas forestales y agrícolas, además de empresas y viviendas, y requirió el confinamiento de la 33.000 personas de siete municipios cercanos.
Los Agentes Rurales pudieron determinar que el origen del fuego se encontraba en el mismo arcén de la carretera BV-2131 cerca de Carme, donde también se localizaron los restos parcialmente quemados de unos fragmentos de cartón de un paquete de latas de cerveza. Un equipo conjunto de investigación entre Mossos d'Esquadra y Agentes Rurales determinó que en los dos últimos años se había producido una serie de incendios, todos ellos presuntamente provocados o de causa desconocida, en una misma zona muy próxima al punto de inicio del fuego de esta carretera y por eso se sospechaba de un pirómano.
Los investigadores recogieron las declaraciones de varias personas que habrían pasado por la zona poco antes y después de iniciarse el fuego y revisaron imágenes de cámaras de seguridad para determinar qué vehículos podían situarse en el lugar de los hechos, además de analizarse los datos de los incendios anteriores.
A partir de la investigación, se ha podido identificar a un hombre de 58 años como principal sospechoso de un delito de incendio forestal. También se ha podido relacionar a este mismo individuo con un incendio originado el pasado 29 de junio y otro ocurrido en julio de 2024, los tres en la misma zona. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Igualada el pasado martes 28 de julio.
Siete municipios afectados
El incendio forestal del 6 de julio requirió el confinamiento de la población de los municipios de Carme, La Pobla de Claramunt, Castellolí, Capellades, Vilanova del Camí y Santa Margarida de Montbui, así como de la zona sur de Igualada. Asimismo, fue necesario desalojar la urbanización de Les Garrigues, en La Pobla de Claramunt.
En las labores de extinción del incendio trabajaron múltiples dotaciones de bomberos, tanto terrestres como aéreas, agrupaciones de defensa forestal (ADF), efectivos de los Mossos d'Esquadra, policías locales, Agentes Rurales, Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y la Cruz Roja.
El incendio en Carme llevó a confinar a alrededor de 33,000 personas en varios municipios de la Anoia. El fuego ha afectó a unas 150 hectáreas.
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Fuente: El Periódico
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