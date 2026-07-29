Crisis migratoria
Salvamento Marítimo rescata a 39 migrantes que entraban a nado en Ceuta
Las personas rescatadas han sido entregadas a la Policía Nacional para su posterior traslado al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes
EFE
La Salvamar Atria, con base en Ceuta, ha rescatado este martes a un total de 39 migrantes magrebíes cuando pretendían entrar a nado a la ciudad ceutí desde Marruecos.
Según han informado a EFE fuentes policiales, la unidad de Salvamento Marítimo ha prestado la colaboración a la Guardia Civil para atender la emergencia migratoria que se ha producido en las últimas horas.
La Salvamar Atria ha rescatado del mar a los 39 migrantes, marroquíes y argelinos, que han sido trasladados hasta el muelle de España.
Los rescates se han producido en dos actuaciones desarrolladas por esta unidad, a la que también se ha sumado otra embarcación de la Cruz Roja Española ya que la Guardia Civil se había visto desbordada.
Los 39 migrantes rescatados han sido entregados a la Policía Nacional para su posterior traslado al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que permanece colapsado.
Fuente: El Periódico
- De Suiza a Palma del Río (Córdoba): detenido en plena calle un fugitivo reclamado por delitos graves
- Impulsan la construcción de 140 nuevas viviendas y zonas verdes en la avenida de Ollerías en Córdoba
- Dos profesores cordobeses optan a ser elegidos Mejor Docente de España
- El futuro barrio con 500 viviendas en el antiguo Urende sigue adelante: las novedades del proyecto
- El Infoca logra controlar el incendio en un olivar de Adamuz tras desplegar cinco grupos y medios aéreos
- La cúpula de calor se instala sobre Córdoba: aviso naranja y máximas extremas hasta el domingo
- El Córdoba CF trabaja en “un par de incorporaciones” y “alguna salida” para cerrar la plantilla
- Peones, camareros y oxcitadores: los empleos que el mercado laboral de Córdoba no consigue cubrir