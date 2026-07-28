Siete bomberos asturianos combaten el terrible fuego de Ávila: "Hubo muchas casas afectadas, hicimos lo que pudimos"

Son siete bomberos de diferentes parques del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). Se prestaron voluntarios para formar un equipo y reforzar la complicada lucha contra el fuego en Ávila, donde ya llevan más de dos días. Primero, actuando en pueblos para mitigar las llamas en viviendas. Y, ahora, en el monte, donde tratan de avanzar en su línea de lucha para evitar que progrese el incendio. "Actuamos con manguera y agua donde se puede, pero también aplicando contrafuego, en un trabajo que es más eficaz y menos sensible", explica Juan Manuel Rodríguez Conde, jefe de turno en el parque de Cangas del Narcea que está al frente del equipo asturiano.

La labor de los asturianos está siendo muy preciada por su conocimiento de esa técnica de contrafuego, que consiste en "utilizar fuego de manera controlada para realizar el ataque de forma segura para los trabajadores" y "permite trabajar lejos del frente principal en zona segura y muy eficiente, al disponerlo en el momento que se cree necesario". La quema de ese terreno sirve de freno al foco descontrolado cuando se aproxime a él. Este lunes se encontraban desplazados en la zona alta de Casillas para estas labores.

Pero antes, los siete bomberos asturianos tuvieron que adentrarse en escenarios dantescos, al actuar en pueblos afectados por las llamas, como El Tiemblo, concretamente en la urbanización La Atalaya. Cuando ellos llegaron, ya se habían hecho evacuaciones y apenas quedaban habitantes. "Trabajar en pueblos ya vacíos se hace algo llamativo, no estamos tan acostumbrados a ello. Había muchas casas afectadas e hicimos lo que pudimos defendiendo las viviendas", señala Rodríguez Conde. Su equipo cuenta para sus tareas con dos autobombas y un vehículo ligero. "Estamos contentos porque estamos pudiendo ayudar", confiesa.

La labor que este lunes ya realizaban en el monte supuso para ellos "un planteamiento más parecido" al que suelen afrontar en Asturias. "Es monte, pero tiene más o menos buenos accesos. Además, ahora hay menos viento y las condiciones ya no son tan malas. Lo único que sí tenemos problemas de cobertura", explica el responsable de los bomberos asturianos.

Aún no tienen previsión de cuándo regresarán al Principado y quieren aprovechar la mejoría de las condiciones antes de que este miércoles una nueva ola de calor azote la península. Tras horas de intenso trabajo, este lunes por la tarde abandonaron la zona de Casillas dejando "controlada" su área asignada, donde también refrigeraron puntos calientes, además de cortar zonas de propagación con el contrafuego y quemas de ensanche y abastecieron a autobombas que lo precisaron.

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Este martes les tocará de nuevo ponerse en marcha. Pasarán por el puesto de mando avanzado de Navaluenga para recibir instrucciones precisas. Dentro del panorama desolador que el fuego está dejando en Madrid y Ávila, les queda la satisfacción de poder estar arrimando el hombro junto a compañeros de diferentes lugares.