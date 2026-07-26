Última hora de los incendios en España, en directo | La "unión técnica" de los incendios de Ávila y Madrid ha complicado las labores de extinción durante la noche

Los incendios de la provincia de Ávila y Madrid han provocado la evacuación de 59.488 personas y el confinamiento de otros 28.262 ciudadanos, lo que equivale a un total de 87.750 personas afectadas por estos fuegos, han confirmado fuentes del Ministerio de Interior. Ya se gestionan ya como un único fuego, con una previsión "compleja" por la incertidumbre del viento; mientras hay otros focos activos en León, Teruel y Córdoba.

Los que más preocupan, los que asolan la Comunidad de Madrid y Ávila, siguen avanzando sin control y han obligado a evacuar el pueblo madrileño de Cenicientos, donde se ubicaba el puesto de mando único, que se traslada ahora a Navalcarnero.

Mapa de incendios en España.

Desde el jueves y especialmente en las últimas horas, ambos fuegos han forzado la evacuación de 73.000 personas de decenas de pueblos abulenses y de la sierra oeste madrileña, según ha dicho el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, desde Cenicientos, donde se han desalojado unas 38.000 personas en la provincia de Ávila y unos 35.000 en Madrid.

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

Además, esos dos fuegos serán gestionados a partir de ahora como uno solo y se unificará el mando de la emergencia en adelante, tal y como ha avanzado este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras visitar la zona afectada en la sierra oeste de Madrid.

Fuente: El Periódico

Cortes en 37 tramos de carreteras Los incendios forestales mantienen este domingo por la mañana cortados al tráfico al menos 37 tramos de carretera en Madrid, Ávila, Toledo, Castellón, Guadalajara, Huelva y Teruel, según datos facilitados a las 8:00 horas por la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Comunidad de Madrid. Según la Comunidad de Madrid, en la región hay 12 carreteras afectadas, con 8 tramos cortados en ambos sentidos y 4 tramos con corte en un único sentido de circulación. En total, son más de 100 kilómetros de la red regional permanecen afectados.

El objetivo en Ávila es defender los pueblos evacuados Las labores para sofocar el fuego que permanece activo en la provincia de Ávila se centraron durante la pasada noche en defender los municipios evacuados la jornada del sábado, han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León. El fuego ha continuado avanzando en el horario nocturno aunque sin abarcar mucho más terreno, han precisado dichas fuentes.

Se reincorporan los medios aéreos al incendio de Vall d'Uixò Los medios aéreos se han reincorporado esta mañana a las tareas de extinción del incendio forestal declarado este sábado en el término municipal de La Vall d'Uixò (Castellón), un fuego que sigue aún sin control, con un perímetro de 21 kilómetros y que deja de momento más de 16.000 personas de unos 15 municipios desalojadas. Los medios terrestres han permanecido sobre el terreno toda la noche para tratar de contener unas llamas avivadas por el calor registrado en la zona estos días y el viento que se registra, y que, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, soplará este domingo del noroeste en el interior norte de Castellón, sin descartar rachas muy fuertes en zonas expuestas durante la primera mitad del día.

El incendio de Madrid continúa activo y sin estabilizar La Delegación del Gobierno en Madrid ha informado que al amanecer de este domingo, el incendio que afecta a la Sierra Oeste en la región continúa activo y sin estabilizar. La Delegación asegura a través de sus redes sociales que la disminución del avance del incendio durante la madrugada ha permitido al operativo actuar sobre los distintos frentes y reforzar las líneas de control, con prioridad absoluta en la protección de la población y de las urbanizaciones amenazadas.

16.000 desalojados en La Vall d'Uixò Las autoridades han desalojado esta madrugada a cerca de un millar de vecinos del barrio Texas de La Vall d'Uixò de modo preventivo ante la evolución del fuego declarado este sábado en este municipio castellonense, con el que se eleva ya a más 16.000 el número oficial de personas evacuadas por este incendio. Según ha informado la alcaldesa de La Vall, Tania Baños, en varios vídeos en X, ante un "incendio totalmente descontrolado", desde el Puesto de Mando Avanzado se ha determinado continuar desalojando a vecinos de esta localidad, en este último caso a los de la Colonia de San Antonio, más comúnmente denominado como 'Texas'.

Llegan apoyos internacionales

Los desalojados por el incendio de Vall d'Uixó (Castellón) son trasladados a Onda, Nules, Segorbe y Moncofa Las personas que han tenido que ser desalojadas de varias poblaciones cercanas a la Vall d'Uixó --donde se ha declarado un incendio que se encuentra en estos momentos "fuera de capacidad de extinción"-- han sido trasladadas al Polideportivo Municipal de Onda, el Pabellón Municipal de Nules, el Pabellón Multifuncional de Segorbe y el Edificio Polifuncional de Moncofa, donde Cruz Roja se está encargando de atenderlas, informa la Generalitat. Desde la Conselleria de Sanidad del gobierno valenciano se ha puesto a disposición de quien lo necesite atención psicológica. De igual manera, desde la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia se ha trasladado a las personas dependientes de Artana y la Vilavella a la residencia de la Generalitat de Burriana. Por su parte, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha habilitado distintas zonas en Onda, Burriana, les Alqueries, Xilxes y Moncofa para poder albergar a los animales domésticos y el ganado que han sido evacuados.

Estos son los municipios de Toledo evacuados

El Gobierno pide a la población que siga las indicaciones de las autoridades y evacúe en los incendios El Gobierno ha hecho un llamamiento a la población para que haga caso de las instrucciones de evacuación que den las autoridades en el desarrollo de los incendios forestales, dado que "la única manera de salvaguardar la vida de las personas" es que las casas que se haya ordenado desalojar estén vacías. Así lo ha destacado la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, en declaraciones a los medios de comunicación con motivo del incendio declarado este sábado en el término municipal de La Vall d'Uixò (Castellón), un fuego aún sin control y que ha dejado ya más de 15.000 personas desalojadas de quince municipios. Morant, que ha destacado la "total colaboración y cooperación" del Gobierno de España para atajar este incendio, pues "en el momento en que el Gobierno valenciano ha solicitado la actuación de UME, así ha sido", ha indicado que en la zona ya hay medios estatales desplazados y que mañana se espera "traer más, que se desplazarán desde los incendios de Madrid".