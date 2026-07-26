Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Cerro MurianoPartido Córdoba CFDesalojados Cerro MurianoEncierros El VisoDía de los abuelosCrónica políticaCórdoba, de cineMercadilloVimpycaVirus del Nilo FuengirolaCalles cortadas centroLa Voz KidsIncendios Madrid
instagramlinkedin

Loterías

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 26 de julio de 2026

Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 26 de julio de 2026.

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 26 de julio de 2026.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 26 de julio de 2026 es: 8, 22, 38, 39 y 46, siendo el número clave el 0.

Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.

El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.

¿Cuáles son los premios?

En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

Noticias relacionadas

  • 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
  • 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
  • 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
  • 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
  • Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio de Cerro Muriano en Córdoba supera la fase de mayor riesgo tras el desalojo de más de 200 personas
  2. El incendio de Cerro Muriano en Córdoba afecta ya a 200 hectáreas y sigue pendiente de los realojos tras una noche con una evolución "muy positiva"
  3. Vimpyca termina la construcción de 16 pisos en el barrio cordobés de Santa Marina: así son y así se adjudicarán
  4. La Junta de Andalucía cambia las contraseñas de Séneca tras detectar un posible 'hackeo' a datos de profesores y alumnos
  5. La cordobesa Triana pasa a la final de La Voz Kids con el respaldo de Luis Fonsi: “Lo vivo todo muy intensamente”
  6. La ermita de Los Pinares queda intacta tras ser rodeada por las llamas del incendio de Cerro Muriano en Córdoba: «Parece milagroso»
  7. El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario
  8. Córdoba, un escenario de película

El incendio de Castellón quema ya 6.500 hectáreas, pero se ve posibilidad de estabilizarlo

El incendio de Castellón quema ya 6.500 hectáreas, pero se ve posibilidad de estabilizarlo

El Córdoba CF se marcha a Oliva con 27 jugadores y alguna tarea pendiente de mercado

El Córdoba CF se marcha a Oliva con 27 jugadores y alguna tarea pendiente de mercado

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 26 de julio de 2026

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 26 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 26 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 26 de julio de 2026

Las mejores imágenes de la 21ª etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la 21ª etapa del Tour de Francia

Los fallecidos en Córdoba el domingo 26 de julio

Los fallecidos en Córdoba el domingo 26 de julio

El Córdoba Futsal regresará el 3 de agosto al trabajo para encarar una pretemporada con cinco amistosos

El Córdoba Futsal regresará el 3 de agosto al trabajo para encarar una pretemporada con cinco amistosos

Feijóo pide unidad ante los incendios porque no ha pasado "el momento más difícil" del verano

Feijóo pide unidad ante los incendios porque no ha pasado "el momento más difícil" del verano
Tracking Pixel Contents