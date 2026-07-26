Verano dramático
Los incendios han arrasado más de 152.000 hectáreas, seis veces más que en 2025
Los siniestros superiores a las 500 hectáreas quemadas casi se quintuplicaron en comparación con el mismo periodo del año pasado
EFE
Los incendios forestales han quemado en España 152.678 hectáreas desde que comenzó el año, seis veces más que la superficie devastada durante el mismo periodo en 2025, según los últimos datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica.
Hasta este domingo se registraron 32 grandes incendios forestales (GIF), entre ellos los dos que afectan desde hace unos días a las provincias limítrofes de Madrid y Ávila, en el centro del territorio, y que han quemado al menos 45.000 hectáreas. Los siniestros superiores a las 500 hectáreas quemadas casi se quintuplicaron en comparación con los siete producidos entre el 1 de enero y el 26 de julio de 2025.
Más de 116.000 personas permanecen evacuadas o confinadas hasta el momento en España por el rosario de fuegos declarados en varias regiones. La gran mayoría, unas 100.000, corresponden a Madrid y Ávila, en tanto que otras 16.000 fueron desalojadas en la provincia de Castellón (este).
Emergencia nacional
La situación sigue siendo dramática en el centro del país, donde el Gobierno decretó la emergencia nacional en tres provincias contiguas (Madrid, Ávila y Toledo) y unificó el mando de operaciones para una gestión más ágil y eficiente del fuego, avivado por un viento fuerte y cambiante en un terreno abrupto de bosques tupidos.
El Gobierno central ha desplegado gran cantidad de efectivos y medios mecanizados terrestres y aéreos entre el Ejército, las fuerzas de seguridad y Protección Civil, a los que se unen los equipos y recursos de las regiones y la ayuda internacional. Grecia e Italia mandaron dos aviones, respectivamente; Portugal envió un destacamento militar y Turquía ofreció dos aeronaves.
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