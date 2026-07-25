El gran incendio de Madrid y Ávila mira al cielo buscando una tregua: más de 88.000 afectados y 45.000 hectáreas arrasadas

El fuego no da tregua. La combinación de calor y viento sigue actuando como un cóctel explosivo en los incendios forestales que asolan la Comunidad de Madrid y Ávila. Ambos, unidos ya en un solo y gigántesco frente, continúan sin control y ya han obligado a evacuar o confinar a 88.620 personas. Además, el Ministerio del Interior ha ampliado a la provincia de Toledo el ámbito territorial de la declaración de emergencia de interés nacional por la evolución de sus propios fuegos, independendientes de los ya citados.

Se tratan, según afirman los expertos, de unos fuegos "extremos", capaces de crear su propia meteorología, lo que complica su previsión. En Madrid, 29.488 vecinos han tenido que abandonar sus viviendas y otros 21.132 permanecen confinados. En Ávila, alrededor de 30.000 personas están confinadas y unas 8.000 han sido evacuadas, tras incorporar al recuento los siete últimos municipios afectados. Además, el fuego ya ha arrasado cerca de 45.000 hectáreas y su perímitro suma más de 200 kilómetros entre ambos territorios, lo que lo convierte en el peor de su historia.

Sánchez visita el Puesto de Mando

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este sábado el puesto de mando avanzado desde el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid) tras presidir la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, desde donde ha advertido de que la situación continúa siendo "muy compleja".

"No sabemos cuál va a ser la evolución del viento, pese a que las temperaturas hayan bajado", ha señalado Sánchez, aunque ha subrayado que existe una “ventana de oportunidad” por el cambio del viento y las bajadas de las temperaturas que se prevén esta noche. Además, ha recalcado que la prioridad de los dispositivos es proteger los núcleos de población, así como atender a las personas evacuadas y confinadas. “Son nuestra prioridad, nuestro pensamiento, nuestro objetivo está en sus vidas”, ha recalcado el jefe del Ejecutivo.

La AEMET pronostica lluvias

"Esta situación totalmente inédita, nunca vista, nos puede llevar a tener situaciones mucho peores en las próximas horas", ha afirmado Ayuso. "Todos los medios de la región están trabajando sin descanso", ha subrayado Ayuso, quien ha pedido a la gente que no se acerque a la zona.

La situación, por tanto, sigue siendo "crítica", según reconocen todas las instituciones. Ante ella, cualquier factor favorable sería de ayuda. La AEMET (Agencia Estatal de Meteorología de la Comunidad de Madrid) ha publicado en sus redes que existe probabilidad de lluvias en la zona desde la tarde de este sábado, lo que podría dar una tregua al territorio.

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Eso sí, ha advertido de que. "si se produjese, la cantidad de agua sería escasa, inferior a un litro por metro cuadrado". "Aún así, sería bien recibida", ha afirmado.

Fuente: El Periódico de España