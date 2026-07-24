Incendios Forestales
La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra por causar el incendio de Ávila
El fuego, que ya ha arrasado más de 9.000 hectáreas, se originó por el uso de maquinaria pesada en una zona donde estaba prohibida
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EFE
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