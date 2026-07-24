Flying Tiger abre sus puertas en el Centro Comercial El Arcángel

Flying Tiger Copenhagen continúa reforzando su plan de expansión en España con la apertura de una nueva tienda en el Centro Comercial El Arcángel. Con una superficie comercial de 155 metros cuadrados, este nuevo establecimiento se incorpora a la creciente red de la compañía en Andalucía.

Con esta inauguración, la marca alcanza las 30 tiendas en Andalucía y suma su segundo establecimiento en la provincia de Córdoba, complementando la tienda ubicada en la calle Sevilla, en el centro de la ciudad.

Esta apertura supone un nuevo hito para Flying Tiger y refuerza su compromiso por acercar su propuesta de diseño danés y productos originales a un mayor número de clientes. La ubicación en el Centro Comercial El Arcángel, uno de los principales espacios comerciales de la provincia, permitirá ofrecer una experiencia de compra accesible y cómoda a los visitantes.

Interior de la nueva tienda. / CC Arcángel

Sorpresas durante la inauguración

La nueva tienda abrió sus puertas el 24 de julio a las 12:00 horas. Para celebrar esta apertura, los 100 primeros clientes han recibido un regalo especial, cuyo contenido se desvelará en los próximos días.

Interior de la nueva tienda. / CC Arcángel

Una experiencia Flying Tiger

El nuevo establecimiento ha sido diseñado para ofrecer un espacio luminoso, dinámico y lleno de color, donde cada visita se convierta en una experiencia diferente. Con esta nueva apertura, Flying Tiger continúa consolidando su presencia en Andalucía, acercando su creatividad, su diseño danés y su espíritu optimista a un público cada vez más amplio.