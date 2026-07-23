Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trofeo Puertas de CórdobaDiscriminación EncinarejoCórdoba CF-Sevilla FCCines de veranoCalles cortadas centroCostanillas y HornillosAdif CórdobaBajada de temperaturasHostelería calorFumar en terrazasFindeLey antitabacoPolígonos CórdobaOposiciones bomberos
instagramlinkedin

Sorteos

Resultados de la Primitiva del jueves 23 de julio de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 23 de julio de 2026, ha estado formada por los números 20, 47, 04, 34, 31 y 17. El número complementario es el 13 y el reintegro, el 9. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo sábado.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 3768734, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Noticias relacionadas

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba CF - Sevilla FC: horario y dónde ver por televisión el Trofeo Puertas de Córdoba
  2. Toro Albalá firma una página para la historia del vino español: Don PX Ginés Liébana 1943 alcanza los 100 puntos en la Guía Peñín 2027
  3. Los viajeros del AVE en Córdoba tendrán un nuevo sistema de embarque tras un año récord de casi 6 millones de usuarios
  4. Urbanismo aprueba la demolición de los solares de Hornillo y Costanillas para construir un equipamiento deportivo y un aparcamiento en Santa Marina
  5. Los expertos eligen la mejor heladería de Córdoba: el secreto de Piamonte D’Ambrosio
  6. El hotel de Málaga a pie de playa que conquista a las familias de Córdoba: tiene su propio parque acuático con ocho piscinas y ‘day pass’
  7. Sadeco irá a juicio contra su exgerente y varios empleados por la gestión del fondo social de 2021
  8. Hacemos Córdoba critica que Sadeco retire la goma de los contenedores y quiera aprobar un nuevo organigrama con cuatro nuevos directivos

El Sevilla se lleva ante el Córdoba CF el Trofeo Puertas de Córdoba en los penaltis

El Sevilla se lleva ante el Córdoba CF el Trofeo Puertas de Córdoba en los penaltis

Trump impone aranceles de hasta el 12,5 % a 60 países por no combatir el trabajo forzoso

Trump impone aranceles de hasta el 12,5 % a 60 países por no combatir el trabajo forzoso

El partido Córdoba CF - Sevilla FC en el Trofeo Puertas de Córdoba, en imágenes

El partido Córdoba CF - Sevilla FC en el Trofeo Puertas de Córdoba, en imágenes

Iván Ania, tras la derrota ante el Sevilla FC: "La pretemporada está para ensayar, para fallar y para que no suceda luego en Liga"

Iván Ania, tras la derrota ante el Sevilla FC: "La pretemporada está para ensayar, para fallar y para que no suceda luego en Liga"

Trofeo Puertas de Córdoba: casi nada cambia en El Arcángel en el regreso del Córdoba CF

Trofeo Puertas de Córdoba: casi nada cambia en El Arcángel en el regreso del Córdoba CF

Resultados de la Primitiva del jueves 23 de julio de 2026

Resultados de la Primitiva del jueves 23 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 23 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 23 de julio de 2026

El incendio de Almería se propagó cuatro veces más rápido de lo normal

El incendio de Almería se propagó cuatro veces más rápido de lo normal
Tracking Pixel Contents