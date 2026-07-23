Las llamadas al teléfono contra la violencia machista aumentaron un 120,8 % tras la final del Mundial

Las llamadas al teléfono 016, que atiende a las víctimas de violencia machista, aumentaron un 120,8 % tras la victoria de España en el Mundial, según fuentes del Ministerio de Igualdad.

En concreto, la franja horaria que experimentó dicho incremento corresponde de las 23:00 horas de la noche del domingo 19 a las 7:00 de la mañana del lunes 20, según datos adelantados por el diario 'El País'.

Aunque el domingo, cuando se celebró la final, hubo menos llamadas que los domingos anteriores del mes, las que tuvieron lugar el lunes posterior al partido se incrementaron respecto al mismo día de la semana anterior en un 21,9 % .

En cuanto al resto de canales, el lunes también es el mismo día que incrementan más los contactos, puesto que el correo electrónico registró un aumento del 1.000 %, seguido por el chat online (60 %), y el Whastapp (8,75 %).

Esta semana se han producido dos crímenes machistas en Málaga y Toledo, lo que ha elevado a 31 las víctimas mortales por la violencia de género en lo que va de 2026, una cifra superior a la de los últimos años, pues en 2025 en estas misma fechas se habían registrado 22 crímenes.

Hay que remontarse a 2019 -con 37 crímenes confirmados en estas mismas fechas- para encontrar un dato peor.

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Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.