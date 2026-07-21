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Suplicatorio

El Supremo pide por cuarta vez levantar la inmunidad de Alvise, ahora por coacciones

Para investigar amenazas al alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce

El Supremo pide por cuarta vez levantar la inmunidad de Alvise, ahora por coacciones

El Supremo pide por cuarta vez levantar la inmunidad de Alvise, ahora por coacciones

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EFE

Madrid

El Tribunal Supremo ha solicitado el cuarto suplicatorio al Parlamento Europeo para que levante la inmunidad al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, en este caso para continuar la investigación contra él por presuntas coacciones o amenazas al alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce.

Es una de las seis causas que tiene abiertas el europarlamentario en el alto tribunal. En tres de ellas, el instructor ya había solicitado el suplicatorio a la Eurocámara para proceder contra él.

De los otros tres suplicatorios ya cursados, dos ya han sido concedidos: el que le investiga por presuntos delitos de financiación ilegal de partido Se Acabó la Fiesta (SALF) y por delito electoral, y el que tiene abierto por mensajes relativos a la fiscal delegada para delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert.

El tercero refleja presuntos delitos de acoso y revelación de secretos contra los dos eurodiputados elegidos junto a él en las listas de SALF, recuerda el Supremo.

En el caso referido al alcalde de Algeciras (Cádiz) el instructor, Antonio del Moral, avala que se le retire la inmunidad porque los hechos que relata la querella que interpuso José Ignacio Landaluce vienen conformados por diversas declaraciones y manifestaciones vertidas por el investigado en el canal público de la plataforma de mensajería Telegram identificado como '@Alviseperez'.

Detalla que ese canal está asociado a su nombre desde al menos octubre de 2024 y hasta el mes de diciembre de 2025.

En esos "mensajes, comentarios y enlaces a contenidos de terceros, referidos directa y nominalmente al querellante", el político "instaba para que dimitiera de su cargo de alcalde de Algeciras, con la advertencia de que, de no hacerlo, haría públicos contenidos relativos a comportamientos presuntamente delictivos", desde supuestos delitos sexuales a supuestas irregularidades en el Consistorio.

Y determina que los hechos, en principio, podrían ser constitutivos de delitos de coacciones del artículo 172.1 del Código Penal, o, alternativamente, de amenazas condicionales del artículo 169.1.

Noticias relacionadas

Además de las cuatro causas en las que se ha elevado suplicatorio al Parlamento Europeo, Luis 'Alvise' Pérez tiene abiertas otras dos en el Tribunal Supremo: una por la presunta difusión de una prueba falsa de covid del exministro de Sanidad y hoy presidente de la Generalitat catalana Salvador Illa, y otra por presunta instigación de desórdenes públicos con relación a protestas agrícolas de febrero de 2024 en Madrid.

Fuente: El Periódico

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