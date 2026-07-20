Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España campeona del MundialEspaña en Las TendillasCórdoba LiveZocoCórdoba CFPiscinas en CórdobaMercadillos en veranoEscuela Oficial de IdiomasAceite de olivaIncendio CardeñaVadomojónLas Ketchup Mundial
instagramlinkedin
Oferta

¡Descuento en la tarifa trimestral! Disfruta de la edición impresa digital de Diario CÓRDOBA al mejor precio

Con la suscripción, los lectores recibirán tres meses gratis de las revistas Viajar y Woman

Descuento en la tarifa trimestral.

Descuento en la tarifa trimestral. / Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Laura Pozo

¡Oferta en la tarifa trimestral! Disfrutar de la información más cercana de Córdoba y provincia es posible gracias a la edición impresa digital de Diario CÓRDOBA. Con esta suscripción, los lectores podrán obtener la réplica del periódico en cualquier dispositivo, acceder al contenido web sin limitaciones y a los suplementos.

Con esta promoción, la tarifa trimestral tiene un coste de 18 euros y tres meses gratis de las revistas Viajar y Woman. Una vez finalizada la oferta y transcurrido el periodo trimestral contratado, la renovación de la suscripción será automática según la tarifa vigente. La cancelación también se puede realizar en cualquier momento.

¿Qué incluye?

  • Acceso a la versión digital del periódico diario.
  • Acceso a los contenidos de los suplementos.
  • Acceso limitado a todos los contenidos web.
  • Descuentos y ventajas exclusivas.
  • Guarda y comenta las noticias.
  • Newsletter diaria con las últimas noticias.
  • Newsletter de autor, opinión y temáticas.
  • Sorteos exclusivos.

Información de calidad a un solo clic

Para disfrutar del periódico de siempre en formato digital es necesario registrarse y tener una suscripción activa de la réplica digital. En el caso de tener una suscripción en la edición impresa, los lectores también podrán acceder a la versión digital y a todos los contenidos web de forma gratuita con su usuario.

¿Cómo puedo obtener más información?

Los lectores pueden obtener más información del servicio o resolver sus dudas llamando al 957 229 429 o a través del mail attsuscriptor@diariocordoba.com de lunes a viernes de 09.30 a 13.30 horas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents