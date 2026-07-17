Tres semanas sin Braulio, el vecino del pueblo cordobés de El Viso que desapareció en un bosque de Manresa durante un retiro espiritual

Braulio, un electricista de 61 años del municipio cordobés de El Viso, lleva en paradero desconocido desde el viernes 26 de junio. Ese día, por la noche, abandonó enfadado un retiro espiritual que se celebraba en una masia de Callús (Barcelona) y, desde entonces, nadie ha vuelto a saber de él. Los responsables del encuentro tardaron 48 horas en llamar al 112. Tras el aviso, y durante varios días, bomberos, policías y agentes rurales llevaron a cabo dispositivos para peinar la zona que resultaron infructuosos. La investigación de los Mossos sigue abierta porque no hay ni rastro de Braulio pero, tres semanas después, ha entrado en una vía muerta.

La familia de Braulio pide que se mantenga la búsqueda, no comprende qué ocurrió durante ese retiro espiritual que le alterara tanto como para adentrarse en el bosque de noche y reprocha a los responsables que tardaran dos días en avisar a los Mossos. "Hay cosas que no cuadran", asegura una de las sobrinas de Braulio.

El retiro espiritual

Braulio trabaja de electricista en El Viso, un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba en el que ha vivido siempre. Tiene 61 años, está divorciado y tiene un hijo de 19 años. Después de cortar con su última pareja, Braulio se inscribió en un programa de intervención emocional que llevan dos guías catalanes: una mujer que ha estudiado Comunicación Audiovisual y un hombre que es ingeniero. Los dos terapeutas son pareja. Ella aclara a El Periódico, por teléfono, que, aunque no cuentan con una titulación amparada en un colegio oficial, se han gastado "más de 100.000 euros" en cursos privados para hacer lo que hacen: "Un curso anual de crecimiento personal".

Braulio, padre de un chico de 19 años, se apuntó al retiro para superar una ruptura sentimental

En su programa participan personas de toda España que comparten un currículum sentimental doloroso. El curso intenta ayudarles, explica la responsable, mostrando a la persona que debe cambiar para no seguir atrayendo al mismo tipo de pareja. Dos o tres veces al año el programa incluye un retiro de fin de semana. El anterior fue en Madrid y el último en la masia Mas Gras, de Callús (Barcelona), una casa antigua rodeada de bosques, los mismos que engulleron a Braulio.

La llegada de Braulio

Braulio salió de Córdoba de madrugada el 26 de junio. Tuvo problemas mecánicos con el coche y se vio obligado a regresar, reparar el vehículo apresuradamente y partir de nuevo. Llegó a Callús muy tarde, hacia las 20.00 horas, se perdió y requirió ayuda para encontrar el Mas Gras. “Esa noche había dos ejercicios previstos”, explica la terapeuta. En el segundo, que se hacía en una sala de la masia, había música alta y los 20 participantes (18 mujeres y 2 hombres, entre los que se contaba Braulio) debían hacer una respiración guiada intensa, “con la boca abierta”. Los participantes llevaban un antifaz.

El hombre abandonó agobiado unos ejercicios de respiración y se adentró en el bosque sin llevarse el móvil

“Es una dinámica de alto impacto”, subraya la mujer, “una técnica dura que invalida la parte consciente para conectar con la inconsciente y salen recuerdos y heridas”. “No sé qué recordó Braulio”, sostiene la terapeuta, que asegura que el hombre se sintió mal, se sentó en un rincón y comenzó a sentirse agobiado, sobre todo, por la música. “No aplicó bien las herramientas que les enseñamos”, lamenta.

El agobio de Braulio, según la terapeuta, fue en aumento y decidió abandonar la sala. Para hacer este ejercicio, los participantes habían dejado los teléfonos móviles en una caja. Cuando Braulio fue a recuperarlo, no reconoció el suyo y decidió marcharse sin el teléfono. La terapeuta, mientras su pareja continuaba con la respiración guiada, le siguió afuera. Braulio, a pesar de la oscuridad, se metió en el bosque desoyendo a la mujer. “Le grité varias veces: ‘¡No nos hagas esto!”, afirma la terapeuta que, al ver que Braulio se emboscaba, volvió a la masia para coger el teléfono y usarlo de linterna. Pero al regresar al exterior ya no pudo encontrarlo.

La espera

A pesar de que Braulio se había metido en el bosque alterado y sin teléfono, y de que se había perdido con el coche tratando de encontrar el Mas Gras horas antes, nadie llamó al 112 esa noche. “Pensamos que volvería cuando se tranquilizase. Lo estuvimos esperando hasta las cuatro de la madrugada. Después, nos acostamos”.

Braulio no apareció durante la noche. Ni durante el día siguiente. Los terapeutas decidieron no interrumpir el curso “por respeto a los otros 19 participantes”. El programa siguió con el plan. Finalizó, como estaba previsto, el domingo por la tarde. A las 20.41 horas del 28 de junio, los terapeutas llamaron al 112 para avisar a los Mossos d’Esquadra.

Los Mossos consideran que fue una desaparición voluntaria pero la familia cree que ha sufrido un accidente

Durante los días siguientes, bomberos, policías y agentes rurales activaron dispositivos que combinaron perros, drones, helicópteros y todoterrenos para intentar encontrar a Braulio. No hallaron ningún rastro. Los agentes de la Unitat de Investigació de Manresa, a cargo de las pesquisas, mantienen abierta la búsqueda que no puede contar con la pista del teléfono móvil porque Braulio se adentró en el bosque sin el dispositivo.

Como su coche seguía en el Mas Gras, los policías rompieron la ventanilla y encontraron en su interior la cartera con las tarjetas y su documentación. Braulio lleva tres semanas desaparecido sin teléfono, dinero, ni DNI. Los Mossos, consultados por este diario, subrayan que no han encontrado ningún indicio de criminalidad después de interrogar a varios de los presentes, incluidos los dos terapeutas y el dueño de la masia: Braulio se marchó alterado, pero, según todos los indicios, se trata de una desaparición voluntaria.

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Los terapeutas, por su parte, desean que este episodio –del que no quieren hablar más por ahora– acabe cuanto antes con la localización de Braulio sano y salvo. Pero la familia del desaparecido teme que Braulio haya sufrido un accidente: si se encontrara bien habría dado señales de vida. Y, sobre todo, lamenta que se desperdiciaran las primeras 48 horas para encontrarlo.