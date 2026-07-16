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Incendios Francia

Fontainebleau, uno de los pulmones verdes de Francia en llamas: “Nunca habíamos enfrentado una situación así desde la II Guerra Mundial”

Macron visita la zona afectada y promete "tolerancia cero" contra los pirómanos en plena peor campaña de incendios de las últimas décadas

El fuego en el bosque de Fontainebleau, cerca de París, arrasa más de 1.900 hectáreas

El fuego en el bosque de Fontainebleau, cerca de París, arrasa más de 1.900 hectáreas

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Leticia Fuentes

Leticia Fuentes

París

Uno de los pulmones verdes de Francia continúa ardiendo. El emblemático bosque de Fontainebleau ya ha perdido más de 2.000 hectáreas en el incendio que se inició el pasado domingo. 

A pesar de que los servicios de emergencias ya han conseguido controlar las llamas, cerca de 800 bomberos junto con tres hidroaviones Canadair y dos helicópteros cisterna continúan trabajando para evitar “incendios zombis”. “Un incendio de turba puede propagarse (bajo tierra) durante varios días, incluso varias semanas, y reaparecer a veces a más de cien metros del foco inicial”, alertó el prefecto Pierre Ory. A este equipo que lleva días combatiendo los incendios se unirá un refuerzo de 120 ingenieros militares. 

El presidente Emmanuel Macron se desplazó este jueves hasta Fontainebleau, desde donde mostró su preocupación ante una temporada de incendios prematura y de una magnitud inusual, subrayando que Francia "nunca había enfrentado tantos incidentes relacionados con incendios en todo el país desde el final de la Segunda Guerra Mundial", con aproximadamente 35.000 hectáreas ya quemadas en todo el país.

En las últimas horas, las autoridades han detenido a varias personas relacionadas con este incendio, después de que el ministro del Interior, Laurent Núñez avanzara el mismo lunes que los indicios apuntaban a un incendio intencionado tras encontrar “diez focos en un radio de 1.000 metros”. Sobre esto, el jefe de Estado advirtió que habrá “tolerancia cero” para los responsables de los incendios. "Aquí, como en toda Francia, habrá tolerancia cero para los pirómanos porque es evidente que nuestro territorio nacional está siendo atacado cada vez que se declara un incendio", añadió.

Las autoridades trabajan a contrarreloj para actualizar el plan de incendios ante un verano difícil, en el que Francia ya ha batido todos los récords, superando a mediados de julio con casi 11.000 incendios y 35.000 hectáreas afectadas por las llamas, superando el total de la temporada pasada, según declaró el director general de Seguridad Civil.

Un bombero voluntario detenido

La fiscal de Seine-et-Marne, Diane Ngomsik, confirmó este jueves por la mañana a varios medios de comunicación la detención preventiva de dos jóvenes sospechosos de ser los autores de los incendios que han asolado el bosque de Fontainebleau. 

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Ambos tienen 18 años, no cuentan con antecedentes penales, ni tienen vínculo conocido entre sí. Sin embargo, la consternación llegó cuando las autoridades confirmaron que uno de ellos es un bombero voluntario de Fontainebleau, quien admitió bajo custodia policial haber prendido fuego a unas ramas ayudado con un encendedor y gasolina en Arbonne-la-Forêt, después de haber sido sorprendido por una vecina.

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