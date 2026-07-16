Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendios forestalesOrlando Pirates-Córdoba CFPuerta CórdobaBellido 2027Festival de la GuitarraVirus del NiloArquitectos CórdobaOcio en CórdobaCórdoba CFJuan GutiérrezPróxima pandemiaGuía de verano CÓRDOBACandidato PSOE
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja trece fallecidos

La cifra de desaparecidos aumenta a 26, de los que solo son oficiales diez denuncias

Impresionantes vistas aéreas del durante y el después del incendio de Los Gallardos

Impresionantes vistas aéreas del durante y el después del incendio de Los Gallardos

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / P. Constantino

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja, por el momento, trece fallecidos y 26 personas sin localizar. La superficie afectada se eleva a 7.000 hectáreas. Las batidas finalizaron sin encontrar más víctimas.

Siga aquí la evolución del fuego en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Irene Pozo, mejor nota PAU con un 13,975: 'Me gustaban las Matemáticas y la Física y me costó elegir Humanidades
  2. Accidente en un parque de bolas de Córdoba: una menor resulta herida grave tras caer en una atracción
  3. Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: 'Dejé la hostelería en Madrid para gestionar yo sola una finca de olivos en Córdoba
  4. Un incendio de pastos en la carretera del Aeropuerto moviliza a todo el Parque Central de Bomberos de Córdoba
  5. Los arquitectos de Córdoba avisan: «La ciudad no está preparada para el calor extremo, aunque camina hacia ello»
  6. El Córdoba CF vuelve a liderar el mercado de fichajes de la Liga Hypermotion
  7. La histórica victoria ante Francia: Córdoba celebra con pasión el pase de España a la gran final
  8. Defensa prepara 330 plazas para la Base Logística de Córdoba: estos son los perfiles que tendrán más opciones

Un incendio calcina tres hectáreas de pastos y arbolada en la A-45 en Córdoba

Un incendio calcina tres hectáreas de pastos y arbolada en la A-45 en Córdoba

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

Una fórmula matemática hallada en un muro maya reescribe la historia de la ciencia prehispánica

Una fórmula matemática hallada en un muro maya reescribe la historia de la ciencia prehispánica

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio
Tracking Pixel Contents