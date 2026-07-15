Un incendio forestal en Zaragoza obliga a evacuar dos poblaciones y a cortar una carretera

El incendio forestal que permanece activo en la localidad de Orés (Zaragoza), en las Cinco Villas, ha obligado este miércoles a evacuar a los vecinos de las localidades de Asín y Orés despés de quemar unas 200 hectáreas. A todos ellos les ha llegado el aviso a través del sistema Es-Alert. Ninguno de los desalojados ha solicitado alojamiento alternativo. Los residentes de los centros asistenciales de ambas localidades están siendo trasladados a Zaragoza.

Además, el fuego ha obligado a cortar la carretera A-1204, entre los puntos kilométricos 13 y 22, entre Farasdués y Asín. Ante esta situación, el Gobierno de Aragón eleva el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO) a Situación Operativa 2 - Nivel 2 de Protección Civil.

También se ha solicitado la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dependiente del Ministerio de Defensa, para colaborar en las labores de extinción.

El operativo terrestre se refuerza con 4 brigadas terrestres, 2 autobombas y dos bulldozer del INFOAR, que se suman a los medios aéreos ya desplegados. En total, sobre el terreno, 6 brigadas y 4 autobombas, y además se han incorporado Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) del parque de Ejea de los Caballeros. El operativo trabaja sobre el terreno y se mantiene un seguimiento permanente de la evolución del incendio.

Estabilizados Peñarroya y Sigüés

Por otro lado, las brigadas han logrado estabilizar este miércoles tanto el incendio de Peñarroya de Tastavins (Teruel), que comenzó el pasado domingo, como el de Sigüés (Zaragoza), que se ha desatado a primera hora de la mañana. En este último caso, ha tenido lugar en una zona de matorral junto a la N-240, entre Jaca y Pamplona. Además, ya se ha reabierto la N-240 entre los puntos kilométricos 332,5 y 337, que ha estado cortada durante unas horas.

Por su parte, en el incendio de Peñarroya de Tastavins se continúan las labores de vigilancia y refresco de los puntos calientes en la zona. Permanecen trabajando 65 efectivos sobre el terreno, con 5 brigadas terrestres y 5 autobombas del operativo Infoar. Se mantiene el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

El incendio queda en Situación Operativa 0, Nivel 0, del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO). Así se ha decidido tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), presidido por el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, el consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, y el director general de Emergencias, Miguel Ángel Clavero.

De momento, continúa sin autorizarse el acceso al interior del perímetro ante el riesgo de posibles reproducciones del incendio y se mantiene el desalojo preventivo de los vecinos de las nueve masías afectadas.

"Tras una noche muy favorable, hoy se vigilarán y refrescarán todos los posibles rebrotes o puntos calientes dentro del perímetro interior. Ahí no se va a poder entrar todavía, porque siguen trabajando las brigadas de INFOAR para prevenir cualquier posible rebrote. Como siempre decimos, lo más importante es preservar la vida de las personas", ha recordado Bermúdez de Castro. "Hasta que no esté realmente finalizado, no se va a poder entrar en la zona dentro del perímetro", ha resumido.

Respecto a los desalojos, ha subrayado que "al estar fuera del perímetro, ya pueden regresar tanto los vecinos de las masías, como los clientes y trabajadores de los establecimientos hoteleros que habían sido desalojados". El consejero ha incidido en que estamos ante un verano "sumamente complicado", de modo que ha apelado "a la máxima precaución de los ciudadanos en el monte, zonas de acampada, trabajos agrícolas y áreas próximas a masas forestales".

Noticias relacionadas

En cuanto a la previsión meteorológica, este miércoles se espera viento de componente norte de baja intensidad por la mañana. Entre las 15.00 y las 19.00 horas, la previsión apunta a alguna racha de viento superior a los 30 km/h, de componente sur o sureste. Respecto a la humedad, se ha recuperado durante la noche en torno al 50% o 60% e irá descendiendo a lo largo de mañana. Las temperaturas serán altas, con máximas de 37 o 38 grados.

Fuente: El Periódico de Aragón