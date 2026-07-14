Un esqueleto de T. Rex se vende por 50,1 millones en una subasta en Nueva York

Uno de los esqueletos de tiranosaurio rex más grandes y completos que se conocen se vendió este martes por un récord de 50,1 millones de dólares en una subasta de la casa Sotheby's en Nueva York.

El fósil, apodado 'Gus', era el dinosaurio más valioso jamás ofrecido en una subasta, con una estimación de entre 20 y 30 millones de dólares, y fue objeto de una batalla de pujas durante diez minutos, según la retransmisión del evento. La entidad celebró el hito en X, donde enfatizó que 'Gus' es el dinosaurio "más caro" tras lograr un "récord mundial".

De momento no se conoce la identidad del nuevo dueño del esqueleto, descubierto y recolectado entre 2021 y 2023 en una excavación en Dakota del Sur (EEUU) y que data del Cretácico Tardío, hace unos 67 millones de años.

El récord lo tenía anteriormente, con 44,6 millones de dólares, el estegosaurio 'Apex', adquirido en Sotheby's en 2024 por el magnate financiero Ken Griffith, quien se lo prestó al Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. En las últimas décadas, los fósiles de dinosaurio han ido apareciendo en subastas con precios cada vez más altos para preocupación de los paleontólogos, que reivindican que su lugar está en los centros de investigación y no las colecciones privadas.

Sotheby's vendió el primer esqueleto de dinosaurio en una subasta en 1997, por 8,4 millones. El último T. rex con nombre propio subastado fue 'Stan', un fósil completo que se vendió en 2020 por 31,8 millones en Christie's.

Según la descripción de Sotheby's, 'Gus' es un "esqueleto montado excepcional, listo para exhibición", y es uno de los T. rex "más grandes jamás encontrados", con una longitud corporal de más de 11 metros y una altura de casi cuatro metros. Tiene 183 elementos óseos y está completo en un 61%, lo que lo sitúa "firmemente entre los T. rex más completos jamás descubiertos". Durante su existencia, 'Gus' fue "uno de los depredadores más poderosos" del mundo gracias a su fuerza, sus "agudos sentidos" y su capacidad de adaptación, detalla un comunicado.

Noticias relacionadas

Thomas Heitkamp, presidente de Theropoda Expeditions y descubridor y excavador de 'Gus', recuerda en la nota que el espécimen fue hallado en un yacimiento "complejo" que preserva numerosos fósiles de la flora y la fauna, el Hell Creek Formation.

Fuente: El Periódico