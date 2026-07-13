Muere la elefanta 'Zambi' tras una lucha entre ejemplares en el Parque de Cabárceno

La elefanta 'Zambi', una de las hembras más longevas del Parque de la Naturaleza de Cabárceno (Cantabria), ha fallecido este lunes tras una lucha entre varios miembros de la manada de elefantes africanos.

'Zambi', nacida en África hace unos 50 años y que llegó a Cabárceno en 1994 desde el Zoo de Augsburg (Alemania), no ha podido superar las heridas causadas por el ataque, según señala el Parque en un comunicado.

El altercado entre varias hembras y machos se produjo sobre las 12.00 horas y, "pese a la rápida reacción" por parte de los cuidadores del recinto que recogieron a la manada para posibilitar que los servicios veterinarios del Parque pudieran atender al animal herido, no se ha podido salvar su vida.

Las graves heridas sufridas durante la pelea, sumadas a la avanzada edad de 'Zambi', han sido la causa de que la elefanta no haya sobrevivido.

Durante todos estos años en Cabárceno, 'Zambi' tuvo cuatro crías con otro de los elefantes más carismáticos del parque, 'Chisco', el primer macho que llegó a la instalación cántabra.

Los responsables y trabajadores de Cabárceno lamentan la muerte de 'Zambi' y han mostrado su tristeza por la pérdida de la elefanta tras 32 años de convivencia con ella.

El Parque explica que las disputas entre los machos y hembras de esta especie son habituales en su medio natural.

Según señala, la singularidad de las instalaciones del Parque de la Naturaleza de Cabárceno y la amplitud del recinto donde viven los elefantes africanos, con una superficie de 25 hectáreas, posibilitan que la instalación cántabra sea uno de los lugares donde estos animales mantienen comportamientos iguales a los que tendrían en su hábitat de origen.

Cabárceno es uno de los referentes en conservación de esta especie con más de 20 nacimientos en su historia, lo que ha convertido a este parque en una de las instalaciones más valoradas con su programa de reproducción.

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Fuente: El Periódico