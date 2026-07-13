El calor afloja en media España y coge fuerza en la otra mitad, con el Mediterráneo y Baleares como epicentro de las altas temperaturas

Semana cálida pero de contrastes en España. Según afirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en los próximos días medio país disfrutará de un alivio térmico mientras que la otra mitad sufrirá un aumento marcado de las temperaturas. Las previsiones apuntan a que esta semana el oeste peninsular disfrutará de un respiro térmico y registrará valores más cercanos a los habituales para estas fechas mientras que en todo el este peninsular, la costa mediterránea y Baleares se vivirá un nuevo repunte de los termómetros. En Catalunya, por ejemplo, Meteocat define ya este episodio como la tercera ola de calor del año. Los modelos apuntan a que, además, a este escenario se sumarán tormentas localmente intensas, episodios de granizo y hasta la llegada de calima, formando así un cóctel meteorológico de contrastes que marcará los próximos días.

El lunes predominará el tiempo estable en la mayor parte del país, aunque el norte peninsular y el entorno de los Pirineos volverán a ser escenario de tormentas que, por momentos, podrán ser intensas y venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Mientras el Cantábrico notará un descenso de las temperaturas, con una bajada de hasta seis grados respecto al domingo, el calor ganará terreno en la mitad sur, el área mediterránea y Baleares. Ciudades como Madrid, Sevilla o Badajoz rondarán los 32 o 33 grados, mientras que Zaragoza, Lleida o Logroño se acercarán ya a los 38.

El martes y el miércoles se perfilan, por ahora, como los días más duros de la semana. A partir del martes, el ascenso térmico se extenderá por buena parte del interior y consolidará un ambiente muy cálido en el este peninsular y Baleares. En ciudades como Pamplona, Zaragoza, Lleida, Teruel o Murcia se alcanzarán entre 38 y 40 grados. El miércoles será, previsiblemente, el día más extremo de la semana. En el valle del Ebro, el sureste y algunos puntos de Andalucía, las máximas podrán superar los 40 grados y rondar los 42 en las zonas más expuestas al calor. Pese al predominio del sol, las tardes volverán a dejar tormentas en Galicia, Asturias y áreas montañosas del este peninsular. Aunque serán fenómenos muy localizados, podrían descargar con intensidad, acompañados de granizo y viento fuerte.

Otro de los protagonistas de la semana será la entrada de polvo en suspensión sobre el este de la Península y Baleares entre el martes y el miércoles. La irrupción de una masa de aire procedente del norte de África traerá consigo polvo en suspensión en buena parte del país. Este fenómeno dará lugar a episodios de calima, un velo de partículas en el aire que enturbiará el cielo, reducirá la visibilidad y hará que el ambiente adquiera un aspecto más grisáceo o amarillento. Además de afectar al paisaje, la presencia de este polvo empeorará la calidad del aire, por lo que las personas con enfermedades respiratorias, alergias o mayor sensibilidad podrían notar un aumento de las molestias, especialmente durante las horas de mayor concentración de partículas.

¿Repunte de las temperaturas?

A partir del jueves aumenta la incertidumbre en la evolución de la atmósfera. Los modelos apuntan a una mayor inestabilidad, con lluvias y tormentas que podrían afectar al Cantábrico, los Pirineos y, de forma más puntual, a otras áreas del centro y del este. Las temperaturas tenderán a bajar ligeramente, sobre todo en el norte. Sin embargo, el alivio será limitado y, sobre todo, localizado. El interior de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, el este y sur de Andalucía y el interior de Mallorca seguirán registrando máximas cercanas a los 40 grados y el calor seguirá siendo especialmente intenso. En Catalunya todo apunta a que las temperaturas tocarán techo entre miércoles y jueves, cuandos se espera alcanzar los valores más extremos de toda la semana.

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Las previsiones a más largo plazo apuntan a un nuevo repunte térmico durante el próximo fin de semana, aunque todavía existe cierta incertidumbre sobre su intensidad. Si los pronósticos se mantienen, el calor volverá a generalizarse y podría dar lugar a un nuevo episodio de temperaturas muy elevadas. Las máximas superarían los 36 o 38 grados en amplias zonas del norte peninsular y Baleares, mientras que en el centro y la mitad sur volverían a alcanzarse entre 38 y 40 grados. En algunos valles del centro y sur peninsular no se descarta volver a superar la barrera de los 42 grados.