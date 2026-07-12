Un incendio en Tarragona arrasa más de 100 hectáreas: los Bomberos temen por las urbanizaciones

Los Bombers de la Generalitat trabajan con 67 dotaciones terrestres y 12 aéreas en otro incendio de vegetación forestal declarado en la Vall de l'Infern del municipio de Aiguamúrcia (Tarragona) este domingo por la tarde. El fuego ya afecta a más de 100 hectáreas de masa forestal y avanza a una velocidad de 2 kilómetros por hora empujado por el viento de marinada.

Declarado poco antes de las cuatro de la tarde, el incendio ha emitido focos secundarios a unos 200 metros de distancia y Protección Civil ha enviado una notificación ES-Alert pidiendo el confinamiento a 2.500 personas de los términos municipales y las urbanizaciones. Se ha recomendado a los vecinos cerrar puertas y ventanas, no circular por la zona y, en caso de urgencia, llamar al 112.

Mapa de localización

Los medios aéreos están trabajando, por un lado, el flanco izquierdo, que tiene prioridad porque está avanzando hasta las urbanizaciones que están confinadas, y por otro, en el lado derecho porque hay presencia de focos secundarios que pueden extender el incendio hacia una gran masa forestal del municipio de Pontons. Además, también se concentran esfuerzos para evitar la expansión de la cola del fuego. El cuerpo de Bomberos intentará estabilizar antes de que caiga la noche gran parte del fuego, que tiene un potencial de quemar miles de hectáreas.

El fuego ha empezado a avanzar a primera hora de la tarde con una gran rapidez en dirección noroeste y ha saltado el primer eje de confinamiento previsto, la carretera T-224 que ha quedado cortada entre Aiguamúrcia y Querol (Tarragona), a pesar de que se esperaba que otros tramos de la vía sirvieran para frenar las llamas. Cerca, había un espacio de campos donde se ha dirigido la maquinaria pesada para frenarlo. Sin embargo, el incendio contaba con unas condiciones muy favorables para su propagación: 32 grados de temperatura, un 30% de humedad y un viento sostenido de 8 kilómetros por hora y rachas de hasta 28.

Incendio forestal en Vall d'Infern, en Aiguamúrcia . / Bombers

A última hora de la tarde, los Bombers han descartado tenerlo controlado este domingo, sin embargo, han asegurado que intentarán estabilizar gran parte de él antes de que caiga la noche. Por su lado, Agents Rurals y Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las causas del incendio.

Los Bombers han pedido la ayuda de dos aviones de gran capacidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Rindo Demográfico y han contado con el apoyo de los voluntarios de las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

Peligro por incendio

Ante el alto riesgo de incendio forestal, los Agentes Rurales habían elevado el nivel de peligro extremo (nivel 4) este domingo en un total de 72 municipios de 14 comarcas. Además, el nivel 3 se ha aplicado a 187 municipios de 20 comarcas y se han mantenido los espacios naturales cerrados.

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Frente a la situación de alto riesgo de incendio forestal, y del inicio de la tercera ola de calor que durará hasta al menos este miércoles, los Bomberos han establecido un refuerzo operativo en todas las regiones, ya que según el análisis de la Unitat técnica del GRAF el riesgo es de 5 sobre 6 en las regiones del Centro, sur de Lleida y Terres del Ebre (Tarragona); mientras que en el resto de regiones el riesgo es de 4. También se reforzarán las unidades básicas de intervención para cada región y según el grado de riesgo, la estructura de comandamiento del Grup Operatiu de Suport (GROS) y la guardia de apoyo de medios aéreos.