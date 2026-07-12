Tragedia en Andalucía
Juanma Moreno da por estabilizado el incendio de Los Gallardos (Almería): "Es el principio del fin"
El presidente de la Junta cifra en 7.000 hectáreas la superficie quemada y autoriza el regreso escalonado de los vecinos desalojados
Antonio Muñoz
El dispositivo del Plan Infoca ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), tras lograr perimetrar y acotar las llamas, lo que permite desescalar la emergencia a situación operativa 1 y autorizar el regreso paulatino de las cerca de mil personas que permanecían desalojadas.
Lo ha anunciado este domingo en X el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha agradecido el trabajo, entrega y coordinación de todos los equipos intervinientes, que continuarán desplegados sobre el terreno para lograr el control definitivo del fuego.
Esta autorización masiva completa los retornos iniciados durante la tarde de este sábado, cuando la Junta de Andalucía ya avaló la vuelta segura de otros 600 evacuados a los núcleos de Los Castaños, Almocaízar, Alfaix y al campin de Los Gallardos, levantando a su vez el confinamiento del municipio de Lubrín.
Fuente: El Correo de Andalucía
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