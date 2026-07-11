Volvo Vypsa recibe los reconocimientos a Mejor Concesionario en Experiencia de Cliente y en Posventa 2025

Volvo Vypsa ha recibido los reconocimientos concedidos por Volvo Car España como Mejor Concesionario en Experiencia de Cliente y Mejor Concesionario en Posventa durante el ejercicio 2025, dos distinciones que ponen en valor el trabajo desarrollado por todo el equipo para ofrecer un servicio excelente antes, durante y después de la compra de un vehículo.

Estos galardones, otorgados en 2025 por Volvo Car España dentro de su programa anual de evaluación de la red de concesionarios, reconocen aspectos fundamentales de la relación con el cliente, como la calidad de la atención, la satisfacción, el acompañamiento durante todo el proceso y la excelencia en el servicio posventa.

Reconocimientos otorgados. / Volvo Vypsa

La entrega de los reconocimientos se ha realizado en las instalaciones de Volvo Vypsa en Córdoba, una vez culminada la remodelación integral del concesionario, en un acto que contó con la presencia de José María Galofré, CEO de Volvo Car España, y que simboliza una nueva etapa para la compañía reforzando su compromiso con la mejora continua.

Vypsa, Vehículos y Personas Lleva más de 46 años representando a Volvo con éxito, así lo demuestran sus 18 premios nacionales .

. Ha conseguido un crecimiento de clientes en posventa por encima del 8 % , con una retención del taller que se sitúa por encima de la media nacional.

, con una retención del taller que se sitúa por encima de la media nacional. Es el concesionario con mayor volumen de encuestas realizadas en postventa y sus resultados de experiencia de clientes están por encima de la media nacional.

Entrega de los reconocimientos. / Volvo Vypsa

La obtención de ambos reconocimientos reafirma la apuesta de Volvo por una movilidad donde la innovación, la seguridad y la sostenibilidad avanzan de la mano de una atención personalizada y de un servicio posventa de máxima calidad. Para Volvo Vypsa, este reconocimiento supone un estímulo para seguir evolucionando y continuar situando al cliente en el centro de todas sus decisiones.

José Mª Galofré, CEO de Volvo Car España: «Posventa y experiencia garantizan la fidelidad»

Afirma que Vypsa tiene la mayor satisfacción del cliente de toda la red Volvo del territorial nacional

José Mª Galofré, CEO de Volvo Car España. / Lola Ruiz

¿Qué os dice este premio sobre el trabajo que está realizando este concesionario?

Es el reconocimiento a una labor de 46 años con Volvo. Vypsa, cuyo nombre es Vehículos y Personas, representa lo que es cuidar al cliente. Cuando entregamos un premio a postventa y a experiencia del cliente es para premiar al que entiende todos los procesos que cuidan a los clientes. Muchas veces hablamos de que el cliente tiene que estar satisfecho, pero hay que tener en cuenta todas las circunstancias que le rodean. En Volvo decidimos investigar qué es lo que hace que nos sintamos mejor, eso es lo que cualquier empresario debe cuidar, ya que los clientes son sus propios vendedores. La postventa y la experiencia son los valores que garantizan la fidelidad en el concesionario. Tras nuestra investigación, la sorpresa es que, para todos, lo más importante es el tiempo y cómo se gestiona, porque el tiempo es la vida. Es importante disfrutar de lo que tienes alrededor y para eso necesitas tiempo. Uno de nuestros presidentes globales dijo que quería regalar una semana más al año a cada cliente. Vypsa representa muy bien esa filosofía de Volvo, que no es otra cosa que gestionar bien a los clientes, gestionar la planificación de sus coches para ser lo más eficiente posible y que no tengan que esperar sin motivo. Cuando le decimos una fecha de entrega, el coche tiene que estar preparado. En este sentido, Vypsa tiene la mayor satisfacción del cliente de toda la red de España.

¿Qué hace que Vypsa sea un referente dentro de la red?

Su actitud. Contar con unos propietarios que tenían desde el inicio de su empresa que había que cuidar a los clientes es el comienzo de ese éxito. A partir de ahí, tenemos un gerente que es el que consigue que el equipo sea muy profesional, que tenga las competencias, talento, y a la vez la actitud de formar parte de una gran familia.

Entrega de los reconocimientos. / Volvo Vypsa

¿Qué mensaje le trasladaría al equipo que hoy recibe este reconocimiento?

Agradecimiento y, como poco, seguir igual. El año que viene Volvo va a cumplir cien años y Vypsa lleva 46 representando los valores de esta marca.

¿Qué peso tiene la satisfacción del cliente en la estrategia de Volvo?

Hay veces que nos dejamos impresionar por las ventas, pero cuando nos ponemos en los zapatos de los clientes todas las decisiones que tomamos generan valor tanto en el cliente como en la empresa. La satisfacción es entender qué quiere el cliente. Nosotros, desde hace muchos años, decidimos digitalizar porque sabemos que al cliente hay que personalizarle el servicio. En Volvo hemos conseguido que todos los concesionarios juntos seamos un solo equipo. A mí, como cliente, no me gusta no poder hablar con mi mecánico ni poder gestionar mi cita. Por ello, en Volvo hemos logrado hacerlo a través de nuestra aplicación, en la que el cliente puede ver la agenda real del mecánico y los huecos que tiene en función del trabajo que necesite el coche. Eso es tiempo. Eso es un ejemplo de una de las cosas que nos ha hecho garantizar fidelidad.

Francisco López, gerente de Volvo Vypsa: «Nuestros empleados trabajan con el corazón»

Asegura que estos premios son una reválida, lo que les implica un esfuerzo continuo para poder repetir

Francisco López, gerente de Volvo Vypsa. / Volvo Vypsa

¿Qué significa para Vypsa recibir este reconocimiento como Mejor Concesionario Experiencia de Cliente y Mejor Concesionario Postventa 2025?

Es una reválida a este tipo de premios que ya hemos conseguido en muchas ocasiones. Eso implica que nos esforcemos cada vez más e intentemos repetir. En postventa es donde hemos destacado a lo largo de nuestro recorrido: escuchar al cliente, atenderlo, hacer bien los trabajos justos y necesarios, y explicarlos correctamente. La atención al cliente la tenemos grabada a fuego tanto en venta como en postventa, siguiendo los procesos establecidos por la marca y poniéndole mucho corazón.

¿Cuáles han sido las claves que os han hecho diferenciales?

La constancia, la disciplina y la acción del equipo, desde la dirección hasta el último eslabón de la cadena. Tratamos de inculcar a todos los empleados una misma filosofía de intensidad y motivación. Que el equipo esté plenamente «enchufado» con la filosofía de Vypsa es lo que nos diferencia de otros concesionarios.

Profesionales de Volvo Vypsa. / Volvo Vypsa

¿Cómo trabajáis para que un cliente salga satisfecho en cada visita al taller?

Lo primero, escuchar atentamente los deseos y las problemáticas que pueda presentar el coche. Esa escucha activa es la que luego trasladamos para que nuestros técnicos comprendan y sepan exactamente por dónde empezar. Sabemos que los coches están cada vez más tecnificados, tenemos medios informáticos muy avanzados, pero la clave está en la identificación de los síntomas del coche y que no se nos pase nada cuando nos lo comunica el cliente. Y, por supuesto, seguir el proceso de atención, evitando la mayor cantidad de tiempo perdido, intentando que lo que se haga sea con la mayor eficacia posible y a la primera. Y por último, acabar con una explicación detallada, sin prisas y cuidada con la factura al cliente, añadiendo todos los servicios complementarios, que no es solo el pago, sino que disponga de un año de recogida gratuita en carretera, actualización del software, lavado del vehículo, etcétera.

¿Qué es lo que más le enorgullece de su equipo?

Su implicación. Es un equipo muy motivado, que demuestra su excelente trabajo en el día a día al cliente, tanto en encuestas de los propios clientes en venta como en postventa. Los clientes nos avalan, hablan muy bien de nosotros, porque nuestros empleados trabajan con el corazón.