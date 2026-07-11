Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en directoIncendio de AlmeríaSelecciónChayanneEmergencias CórdobaYussi DiarraIncendio La CampiñuelaSanferminesMuerte en TrassierraCallejero CórdobaVía ciclistaGuía de verano CÓRDOBA
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Bonoloto del sábado 11 de julio de 2026

Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy

Sorteo Bonoloto del sábado 11 de julio de 2026.

Sorteo Bonoloto del sábado 11 de julio de 2026.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

El resultado de la Bonoloto del sábado 11 de julio de 2026 es: 43, 14, 05, 23, 38 y 24, siendo el número complementario el 34, y el reintegro el 1. Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el sábado 11 de julio, ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra el sorteo de la Bonoloto.

El Sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días de la semana. El boleto está formado por 8 columnas, cada una de las cuales con número que van desde el 1 al 49. En cada sorteo se extraen 6 bolas del bombo principal y una bola más de un segundo bombo que corresponde al reintegro.

La Bonoloto permite jugar mediante apuesta simple o múltiple. En el primer caso, cada apostante deberá rellenar tantas columnas como apuestas quiera realizar. En cada una de ellas rellenará 6 números. En el caso de la apuesta múltiple, solo se marcan número de una columna y en función del número de apuestas que se quiera jugar, se seleccionará una cantidad de números diferente entre una de las siguientes posibles:

  • Si marcas la casilla de 44 apuestas, deberás seleccionar 5 números en el primer bloque. El conjunto formado por esos cinco números elegidos juega con cada uno de los restantes números del bloque, formándose así 44 conjuntos de seis pronósticos, es decir, 44 apuestas
  • Si marcas la casilla de 7 apuestas, deberás seleccionar 7 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 28 apuestas, deberás seleccionar 8 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 84 apuestas, deberás seleccionar 9 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 210 apuestas, deberás seleccionar 10 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 462 apuestas, deberás seleccionar 11 números en el primer bloque

¿Cuánto cuesta jugar?

El importe de cada apuesta es de 0,50 euros. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto: Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro). Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro)

Premios de la Bonoloto

En BonoLoto se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

1ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.

2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario*

3ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora

4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora

5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora

Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado.

Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

Noticias relacionadas

Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participación diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
  2. Youssouf Diarra vuelve al Córdoba CF para reforzar el centro del campo del nuevo proyecto
  3. El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador
  4. Chayanne eleva la temperatura del Córdoba Live con un desfile de grandes éxitos
  5. La transformación de Chinales a zona residencial avanza: estos son los planes para levantar cerca de 500 viviendas en Córdoba
  6. Un corredor de la localidad cordobesa de Castro del Río, entre los seis heridos trasladados al hospital tras el cuarto encierro de San Fermín
  7. Un vermú y un PX de Montilla-Moriles logran los dos únicos Grandes Oros concedidos en el Concurso VinoSub30 2026
  8. Maniquíes, cámaras y máxima discreción: la Guardia Civil de Córdoba reconstruye las últimas horas del joven hallado muerto en Trassierra

Una oreja al populismo de Fonseca con la aparatosa mansada de Escolar en Pamplona

Una oreja al populismo de Fonseca con la aparatosa mansada de Escolar en Pamplona

Andrés Cuenca conquista Europa y confirma su crecimiento con la selección sub 19

Andrés Cuenca conquista Europa y confirma su crecimiento con la selección sub 19

Resultados de la Primitiva del sábado 11 de julio de 2026

Resultados de la Primitiva del sábado 11 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del sábado 11 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del sábado 11 de julio de 2026

Los fallecidos en Córdoba el sábado 11 de julio

Los fallecidos en Córdoba el sábado 11 de julio

Córdoba acogerá del 7 al 9 de octubre el Congreso 'Góngora y sor Juana Inés de la Cruz: magnitud dual'

Córdoba acogerá del 7 al 9 de octubre el Congreso 'Góngora y sor Juana Inés de la Cruz: magnitud dual'

El Córdoba CF cierra con más de 15.000 socios la fase inicial de la campaña de abonados

El Córdoba CF cierra con más de 15.000 socios la fase inicial de la campaña de abonados

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Tracking Pixel Contents